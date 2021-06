Suidakra: veröffentlichen mit „Resurgence“ einen Vorgeschmack aufs kommende Album

Am 25. Juni erscheint mit Wolfbite das neue Album der deutschen Celtic Death Metaller von Suidakra. Die 9 Songs strotzen bei einer Spielzeit von über 45 Minuten nur so vor Kraft, Kompromisslosigkeit und Spielfreude. Zusammen mit dem bewährten Story Konzept aus dem Realms Of Odoric Kosmos, textlich und visuell natürlich von Kris Verwimp umgesetzt, präsentiert sich die Band musikalisch in einer Form, die sowohl alte als auch neue Fans begeistern dürfte.

Um das Warten auf den Longplayer zu verkürzen und ihren Fans bereits vorab eine Kostprobe des neuen Albums zu servieren, gibts ab sofort auf dem MDD Youtube Kanal mit Resurgence einen Vorgeschmack auf den mittlerweile 14. Longplayer der Band. Check it out! Die finale Tracklist des Albums findet ihr ebenso.

// tracklist //

A Life In Chains The Inner Wolf Darcanian Slave Faoladh Crossing Over Vortex Of Carnage Resurgence Redemption A Shrine For The Ages

// preorder //

https://mdd-records.de/wolfbite (digipak, bundles, boxsets)

https://amzn.to/3wxZBZl (regular orders)

// links //

https://www.suidakra.com/

https://www.facebook.com/Official.SuidAkrA