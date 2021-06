The Five Hundred: kündigen neues Studioalbum „A World On Fire“ für den 30. Juli an

Die britische Metalcore-Band The Five Hundred hat mit A World On Fire ihr neues Studioalbum für den 30. Juli 2021 über Long Branch Records angekündigt.

Aggressiv und doch euphorisch, ermächtigend und gleichzeitig anziehend – The Five Hundred sind bekannt dafür, Widrigkeiten zu überwinden und jede Bühne zu erobern, auf der sie spielen. Ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum Bleed Red erzählt die Geschichte einer Band, die mit dem Tourette-Syndrom, Zwangsstörung und Drogensucht kämpft. Jetzt ist es an der Zeit mitzuteilen, wie sich The Five Hundred durch ihre Laster gekämpft haben und als Sieger daraus hervorgingen. Nach erfolgreichen Touren durch Großbritannien, Osteuropa sowie einem Auftritt beim renommierten Download Festival in 2019, meldet sich das Quintett nun, wütender denn je, mit einem neuen Album zurück.

Hier könnt ihr A World On Fire vorbestellen: https://smarturl.it/aworldonfire

Mit Our Demise erscheint am kommenden Freitag, den 4. Juni 2021, die inzwischen dritte Single aus dem neuen Album. Our Demise folgt auf die Tracks Black Dogs und The Rising Tide, die zusammen bereits über 500.000 Streams erreichen konnten.

Hier könnt ihr die neue Single Our Demise vorspeichern:

https://orcd.co/thefivehundred_ourdemise

Tracklisting:

1 Black Dogs

2 The Rising Tide

3 Our Demise

4 The Warmth

5 Walls Of Jericho feat. Andreas Bjulver

6 Your Apocalypse feat. Jeremy Gomez

7 With Scars

8 Our Curse

9 Agony

10 A World On Fire

Im Mai 2020, und nur wenige Monate nach Einsetzen der Pandemie, erschien die erste Single von The Five Hundred, Black Dogs, ein Song über Isolation und die Plage der psychischen Gesundheit, die sich wie eine Ansteckung mit Angst, Paranoia und Selbstmordgedanken in der Gesellschaft ausbreitet.

Während die Welt ihre Grenzen schloss und ihre Städte mit Brettern verbarrikadierte, schotteten sich The Five Hundred für 6 Monate vom Rest der Gesellschaft ab, um ihr zweites Album zu schreiben.

Die zweite Single, The Rising Tide, gab bereits einen Einblick in das, was ein zentrales Thema für die Band im kommenden Albumzyklus werden wird: Umweltzerstörung, steigende Meeresspiegel, Klimakatastrophen und der daraus resultierende Verlust ganzer Ökosysteme, Städte und Millionen von Menschenleben.

Das neue Album A World On Fire behandelt verschiedene Aspekte einer generationsbestimmenden Krise, von der Flut bis zum Ursprung, ein passender Soundtrack zu allem, was noch vor uns liegt.