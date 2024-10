The Five Hundred: kündigen neues Album an und veröffentlichen explosive Single feat. Ten56.

Die britische Metalcore-Band The Five Hundred freut sich, ihr kommendes drittes Studioalbum Ghostwriter ankündigen zu können, das am 28. Februar erscheinen soll. Um diese Ankündigung zu feiern, hat die Band die neue Single Rainmaker veröffentlicht, auf der Aaron Matts von Ten56. als Gastsänger zu hören ist. Rainmaker ist eine düstere Erzählung über eine düstere, autoritäre Dystopie und zeichnet ein lebendiges Bild einer Gesellschaft, die von erdrückender Kontrolle erstickt wird und in der Hoffnung eine ferne Erinnerung ist.

Die Band erklärt: „Rainmaker baut durch unerbittliche Riffs und eindringliche Melodien eine intensive, bedrohliche Atmosphäre auf, die die Verzweiflung und schwelende Wut eines Volkes am Rande der Rebellion widerspiegelt. Das feurige Crescendo, das von Aaron Matts brutalem Gesang unterstrichen wird, symbolisiert einen gewaltigen Umbruch, wenn Feuer vom Himmel regnet und die alte Ordnung auslöscht.“

Seit ihrem Auftauchen in den frühen 2010er Jahren haben The Five Hundred ihre Fans mit ihrem einzigartigen Sound in ihren Bann gezogen, der die brutale Intensität des Metalcore mit der vertrackten Wildheit des Djent und des Progressive Metal verbindet. Ihr Debütalbum Bleed Red legte den Grundstein für ihren eindringlichen, dunklen Sound, während ihre zweite Veröffentlichung A World On Fire ihren Platz im modernen Metal festigte. Mit Ghostwriter legen The Five Hundred ihr bisher ambitioniertestes Werk vor und beweisen einmal mehr ihre Meisterschaft in der Erschaffung epischer, stimmungsvoller Klanglandschaften, die noch lange nach dem Verklingen der letzten Note nachwirken.

„Ghostwriter lädt dazu ein, sich mit den dunkelsten Aspekten der menschlichen Natur zu konfrontieren und die Tiefen der existenziellen Verzweiflung zu erforschen“, teilt die Band mit. „Mach Dich auf eine eindringliche musikalische Erfahrung gefasst, die dich bis ins Mark erschüttert, während du durch die tückischen Gewässer einer Welt navigierst, die am Rande des Zusammenbruchs steht.“

Das kommende Album Ghostwriter wird am 28. Februar veröffentlicht, während die neue Single Rainmaker bereits auf allen Streaming-Diensten verfügbar ist.

