Im Bereich des modernen Metal / Hardcore kommt man an diesem Mann einfach nicht vorbei, zu aktiv ist der Hans-Dampf-in-allen-Gassen: Die Rede ist natürlich von Jamey JASTA, den man nicht nur von Hatebreed und Kingdom Of Sorrow her kennt, sondern auch als Fernsehmoderator, Labelboss und Gastmusiker beim who is who der Szene.

2018 kommt JASTA mit einer Armada an befreundeten Gastmusikern zum SUMMER BREEZE, um Euch die volle Breitseite an metallischem Hardcore zu verabreichen. Es wird gemunkelt, dass unter anderem Randy Blythe von Lamb Of God ein Gastspiel gibt – Jameys Plan ist, mit einer regelrechten All-Star-Truppe in Dinkelsbühl einzumarschieren! Ihr dürft also gespannt sein, wen Jamey alles an Bord hat und mit welchen Klassikern er Euch zur Moshpit-Gymnastik aufrufen wird. Es bleibt spannend, wir werden im Vorfeld zu dieser speziellen Show nicht allzu viel verraten, lasst Euch also überraschen!

Ein wenig Sleaze, ganz viel Rock ’n’ Roll (-Attitüde) und noch mehr Coolness zeichnet unsere nächste Bestätigung aus: meine Damen und Herren, bereitet Euch auf einen Rock ’n’ Roll-Orkan vor, die BACKYARD BABIES kommen nach Dinkelsbühl!

Mit ihrer erdigen Mucke und ihrer Leck-Arsch-Attitüde haben die Schweden von Anfang an den Nagel auf den Kopf getroffen und Fans aus allen Lagern des hartmetallischen Universums bei ihren Shows begrüßen dürfen. Nach einer mehrjährigen Pause, kamen die BACKYARD BABIES 2014 erstmals wieder auf die Bühnenbretter zurück, frisch und unverbraucht wie einst zu Anbeginn ihrer Karriere. Dregen und Co. haben diese Pause also bestens genutzt und werden Euch beim SUMMER BREEZE 2018 mit ihrem von den Ramones, Kiss, Hanoi Rocks beeinflussten Drecksau-Rock in die Tanzbeine fahren! Don’t mess ’em!

