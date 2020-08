Tankard: kündigen Corona Konzert mit begrenzter Zuschauerzahl & Livestream an

In einer Zeit, in der fast alles abgesagt werden muss, bringen die deutschen Thrash Metal Helden Tankard ein kleines Stück Normalität zurück und kündigen ein ganz besonderes Konzerterlebnis an. Das Konzert findet am 24. Oktober in der Groove Bar & Lounge in Köln statt und wird aus sechs Kameraperspektiven gefilmt und live gestreamt für alle Fans, die nicht dabei sein können.

George, Besitzer der Groove Bar, sagt dazu: „Wir freuen uns wie irre auf die Konzertzusage eines wahren Metal-Urgesteins: Tankard!“

Die Tickets für die Tankard Show sind auf 80 Karten limitiert, damit alle geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können. Daher sollten alle Fans, die live dabei sein wollen, schnell sein. Die Tickets sind ab dem 21. August um 20 Uhr in der Groove Bar und ab dem 23. August hier erhältlich: scantickets.de/groove

Informationen zum Hygienekonzept sind hier zu finden: https://www.facebook.com/grooveporz/photos/a.276112172579002/1298143060375903

Buffo, Manager der Band, fügt hinzu: „Alle Gläser und Bierkrüge hoch – Tankard rocken die Groove Bar! Da sich das Konzert vermutlich schnell ausverkauft, werden wir den Gig auch als Multikamera-Livestream zu Euch nach Hause bringen!“

Für alle Fans, die keine Karten mehr bekommen haben oder aus anderen Gründen nicht vor Ort sein können, gibt es hier das volle TANKARD Live Erlebnis: https://www.facebook.com/events/395184394793779/

Für alle weiteren Tankard News checkt die offiziellen Social Media Kanäle!