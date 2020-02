The Bay, Staffel 1: DVD Veröffentlichung am 20.03.2020

Das spannende Krimidrama The Bay ist eine Produktion des britischen Senders ITV und war bei der Erstausstrahlung in Großbritannien im März 2019 ein großer Erfolg: 7,2 Millionen Zuschauer erreichte die Serie über die sechs Episoden hinweg. So verwundert es nicht, dass die zweite Staffel im UK bereits in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll.

Im nordenglischen Küstenort Morecambe verschwinden die Zwillingsgeschwister Holly und Dylan Meredith nach einem Jugendclub-Besuch spurlos. DS Lisa Armstrong (Morven Christie), die als Ermittlerin für Familienangelegenheiten speziell dafür ausgebildet ist, Familien in ihren dunkelsten Stunden beizustehen, aber auch in deren Umfeld Hinweise zum Verschwinden des Familienmitglieds zu sammeln oder gar einen Täter aus dem Familienkreis zu enthüllen, wird der Fall zugeteilt. Als sie auf die Eltern der vermissten Teenager trifft, wird es für sie allerdings unangenehm. Denn mit Sean Meredith (Jonas Armstrong), dem Stiefvater der Zwillinge, hat sie sich am Abend zuvor bei einer feucht-fröhlichen Pubtour auf einen One-Night-Stand eingelassen. Beide schweigen aus gutem Grund über ihre spontane Eskapade. Gefährdet Lisa dadurch den größten Fall der Stadt und ihre Polizeikarriere, oder gibt sie zu, dass sie mit einem der Hauptverdächtigen einen Quickie hatte?

Lisa versucht, das Vertrauen der Familie Meredith zu gewinnen, doch das Geheimnis um ihre „Kurzzeit-Affäre“ mit Sean und die deutliche Ablehnung, die ihr die Mutter der Jugendlichen, Jess Meredith, entgegenbringt, machen ihr die Arbeit nicht leicht. Während die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren laufen, suchen auch besorgte Bürger nach den Jugendlichen und werden zur Gefahr für entfernt Verdächtige. Am nächsten Morgen wird eine Leiche am Strand gefunden – es ist Dylan. Aber von Holly fehlt weiterhin jede Spur…

So einfühlsam sich Lisa gegenüber der Opferfamilie zeigt, so empathielos verhält sie sich ihren Kindern Abbie und Rob, aber auch ihrer Mutter gegenüber. Sich selbst überlassen, geraten Abbie und Rob auf die schiefe Bahn, und Lisa, die rund um die Uhr mit dem Vermisstenfall beschäftigt ist, ahnt davon nichts…

TV-Ausstrahlung aller sechs Folgen: Freitag, 13.03.2020 ab 22.00 Uhr bei ZDFneo