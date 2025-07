The Great Alone: veröffentlichen Titeltrack und Video vom neuen Album „Face Me Now“

Mit kraftvollen Riffs, intensiven Vocals und einem authentischen Sound thematisiert Face Me Now den inneren Kampf zwischen dir und deinen Dämonen. Seht euch hier das Video an:

The Great Alone ist eine alternative Power-Rock-Band, die ihren eigenen Sound kreiert, indem sie Rock, Metal und Pop miteinander verbindet. Mit klaren Vocals, die zwischen roher Kraft und zarter Sanftheit wechseln, balancieren ihre Kompositionen Intensität mit mutiger Sensibilität. Ihre Musik ist eine Kraft der Ermächtigung, die sich mit einem rebellischen Ansatz und Momenten roher Wut den Herausforderungen des Lebens widmet – eine Hymne, um die Kontrolle zurückzugewinnen, aufrecht zu stehen und ohne Kompromisse zu wachsen.

Face Me Now – Trackliste:

1. Angst

2. Rain

3. Face Me Now

4. Persistence

5. Blinded

6. Untamed

7. Cross The Line

8. Dust

9. Wherever I Go

10. Ghost

11 .Scars

Nach einer US-Tour mit Powerman 5000, die äußerst positives Feedback erhielt, und einer Reihe von Auftritten in Europa, darunter ein Opening Slot für Soil, ist The Great Alone stärker denn je mit ihrem zweiten Album Face Me Now zurück. Dieses Album definiert ihre Identität – mutiger, kraftvoller, für die Bühne gemacht und von roher Energie getrieben.

Diesen Sommer kehren sie für eine Tournee mit Powerman 5000, Il Niño, (Hed) P.E. und Trapt in die USA zurück. Die Band arbeitet bereits an einer elektrisierenden Live-Show, die perfekt zu ihrer Musik passt: intensiv und spannungsgeladen.