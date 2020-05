The Other: veröffentlichen neue Single „Turn It Louder“

Der Name des Songs ist Programm! Wer dem nicht Folge leistet, ist nicht nur selbst schuld, sondern fordert heraus, von The Other heimgesucht zu werden, weil man sich dieses Highlight hat entgehen lassen!

https://open.spotify.com/album/4uEPCGGaatGA5X4dW5EAed

„Turn it louder ist ein Song, der das Gute im Dunklen herausstellt, das Licht am Ende des Tunnels, die rauschende Party, wenn du dich vorher nicht nach Party gefühlt hast. Ein Soundtrack zum Untergang? Nein, eine fette Feier-Hymne für alle Kinder der Nacht.“ – Rod Usher

Das neue Album Haunted erscheint in zwei Wochen am 12. Juni und kann ab sofort überall vorbestellt werden: https://fanlink.to/TheOtherHaunted

Zudem arbeitet Europas Horror Punk Band Nr. 1 aktuell an einem Live-Stream in Kooperation mit Dringeblieben (der aktuellen Schwesterseite des bekannten bundesweiten Evenportals Rausgegangen): Beim Live-Stream aus dem legendären Luxor in der Domstadt stellen sie erstmals Songs ihres neuen Albums vor, natürlich gepaart mit vielen ihrer Klassiker: https://dringeblieben.de/videos/the-other-albumrelease-show