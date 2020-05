Kenziner: „Phoenix“ als limitierte Vinyl Edition – Cover & Tracklist

Am 26. Juni 2020 wird das neue Album der finnischen Neoclassic/Prog Power Metal Band Kenziner – Phoenix via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Juni 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Sie gehörten bereits in den Neunzigerjahren zur Speerspitze des Heavy Metal: Kenziner.

Die Finnen waren eine der führenden Vertreter des Neo-Classical-Stils, der in ihrem Fall auch eine gehörige Portion Power Metal umfasst. Nach ihren zwei klassischen Alben in den Jahren 1998 und 1999 benötigten sie einige Jahre, um 2014 mit ihrem dritten Album in die Szene zurückzukehren.

Mastermind/Gitarrist Jarno Keskinen hat seither mit Peter „Zinny“ Zalesky abermals einen neuen Sänger involvieren müssen. Doch 2020 wollen es Kenziner nochmal wissen. Sie präsentieren ihr viertes, ein gewaltiges neues Werk.

Die klassischen Keyboard-Klänge sind ebenso wie die Gitarren in Power Metal-Manier sofort wieder zu hören. Die extrem austarierte Produktion lässt auch den starken Gesang zur Geltung kommen und in der Summe keinerlei Wünsche offen. Zweimal zeigen Kenziner auch eine balladeske Stimmung, doch ansonsten gibt es melodischen Power Metal von erstklassigen Musikern zu genießen, die ihr Handwerk beherrschen und ihr Können zeigen.

TRACKLIST:

Seite A

1. Eye Of Horus

2. Listen To The Devil

3. Shadow Of The Moon

4. Tears Of Destiny

5. The Mirror

Seite B

6. Osiris Rising

7. Curse Of The Pharaoh

8. To Hell And Back

9. Phoenix Rising

10. The Miracle

Total Playing Time: 42:29 min