The Prophecy 23: laden zum Demo-Voting

THE PROPHECY 23 wollen, dass DU entscheidest, welche Songs aufs neue Album kommen!

Daher wird es am 21.06.2019 im Plan B in Heilbronn ein Demo-Voting geben.

Jeder kann dabei sein – wer also schon immer mal in einer Jury sein wollte, sollte sich das nicht entgehen lassen! Die Tickets sind streng limitiert und können hier bestellt werden »https://theprophecy23.ecwid.com/products/139291024

Bitte beachtet, dass es sich hierbei nicht um ein Konzert handelt. Die kompletten Einnahmen der Tickets werden an die gemeinnützige Organisation „Inklusion Muss Laut Sein“ (www.i-m-l-s.com) gespendet.

Weitere Informationen gibt es in der Veranstaltung auf facebook » https://www.facebook.com/events/453796222052982

Hannes (Vocals, Gitarre) zum Event:

„In der aktuellen Besetzung sind wir produktiver denn je. In wenigen Monaten sind 16 neue Songs entstanden, die wir als Demo in unserem Studio aufgenommen haben. Diese Demo Aufnahmen werden wir euch vorspielen und ihr stimmt für eure Lieblingssongs ab. Wir wollen nicht nur wissen, welche Songs aufs Album sollen, sondern auch, was die Hits sind, zu denen wir Videos machen und die wir live spielen werden. Die neuen Nummern sind teilweise total abgefahren, teilweise in gewohnter Prophecy Manier. Bei manchen Songs wissen wir nicht, ob die Welt bereit dafür ist…“

Moderiert wird der Abend in gemütlicher Kneipenatmosphäre von der Band persönlich. Nach jedem Song können die Teilnehmer interaktiv abstimmen, entweder mit dem Smartphone oder per Stimmzettel. Fresh!

THE PROPHECY 23 Live

22.06.2019 DE Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05.07.2019 DE Besenfeld – Besenfelder Sportplatz (Harry’s Full Metal Party)

31.08.2019 DE Büchold – Infernum Meets Porkcore Fistevil

20.09.2019 DE Neuenstadt am Kocher – Stadthalle

28.09.2019 DE Nürtingen – Kuckucksei

09.11.2019 DE Neckarsulm – Gleis 3 (Blast Of Eternity Festival)

30.11.2019 DE Aalen – Rock It

