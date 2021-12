The Sadness: Kinostart vorverlegt – schon ab 10.02.2022 ungekürzt und unzensiert im Kino

capelight pictures verkürzt die Wartezeit auf den wohl kontroversesten Zombiefilm aller Zeiten und verlegt den Kinostart von Rob Jabbaz Festivalerfolg The Sadness vor – auf den 10. Februar 2022.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer sehen:

Inhalt:

Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Bevölkerung die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Alvin-Virus, zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten. Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen, die grausamsten Dinge zu tun: Mord, Folter und Verstümmelung sind dabei erst der Anfang. Ein junges Paar wird bis an die Grenzen seiner Kräfte getrieben, als es inmitten des Chaos versucht, einander wiederzufinden. Wahnsinn und Gewalt beherrschen die Straßen – die Zeit von Zivilisation und Ordnung ist vorbei.

Mit dem internationalen Festivalerfolg The Sadness, der seine Deutschlandpremiere auf dem Fantasy Filmfest 2021 feierte, präsentiert capelight pictures den zweifelsohne kontroversesten Horrorfilm des Jahres!

Regisseur und Drehbuchautor Rob Jabbaz denkt das Scheitern einer Pandemiebekämpfung als ultrabrutalen Zombiefilm weiter und liefert ein Stück Extremkino, das jede Schmerzgrenze hinter sich lässt. Nach erfolgreichen Screenings beim Locarno Film Festival, dem Fantasia International Film Festival in Montreal und dem Londoner FrightFest kommt die beklemmend-verstörende Horrorvision nun ungekürzt und unzensiert in die deutschen Kinos. The Sadness ist modernes Genrekino aus Taiwan. Ein unbarmherziger Angriff auf die Sinne – kompromisslos, fordernd und intensiv.