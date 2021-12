Das Pack: Video zum neuen Song „Ich Habe Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit“

Die Hamburger Rockband Das Pack präsentiert das unterhaltsame Musikvideo zu ihrer neuen Single: Ich Habe Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit (Arising Empire).

Weihnachten steht vor der Tür. Eigentlich ein Grund zur Freude, denn endlich sieht man sie alle wieder: Onkel, Tante, Monika. Das heißt aber auch, die neugierigen Fragen zum Studium, zur neuen Wohnung oder einfach der körperlichen Verfassung kommen ganz bestimmt. „Mensch Hase, du bist ja ganz blass um die Nase“, sagt irgendwer – und zack ist es da, das schlechte Gewissen, weil man ganz genau weiß, man hat mal wieder nicht das geschafft oder erreicht, was man sich vorgenommen hatte, sondern war einfach ein bisschen durch in letzter Zeit. Genau dieses Gefühl, das nicht nur Weihnachten, sondern auch bei Klassentreffen lauert, beschreiben Das Pack in ihrer neuen Single Ich Habe Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit. „Dieses Lied ist meiner Meinung nach eins der am besten getarnten Trinklieder aller Zeiten und die wohl charmanteste Ausrede des Jahrhunderts sich selbst gegenüber“, sagt Bandkopf Pensen Paletti. „Die Idee dazu schoss mir eines Morgens durch den Kopf. Durch den verkaterten Kopf. Und ich musste schmunzeln, weil mein Zustand und Gefühl damit sehr gut beschrieben waren, ohne auszusprechen, was in Wahrheit los ist.“

Musikalisch haben Das Pack den Song bewusst simpel gehalten: Ich Habe Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit, singt Pensen Paletti wieder und wieder zur schrammeligen E-Gitarre. Bass und Schlagzeug poltern stoisch vor sich hin und spätestens als nach eineinhalb Minuten die Verzerrer aufgedreht werden, klingt der Track wie Weezer in ihren besten Tagen. „Wir wollten den Text wirken lassen und die Musik einfach halten“, sagt Paletti. „Alles etwas zäh und schwerfällig, trotzdem bleibt das Augenzwinkern. Und der Refrain ist ja fast schon ein Mantra, was ewig und drei Tage wiederholt und vor sich hingesungen werden kann.“ Ohrwurm garantiert! Aufgenommen haben Das Pack diese Hymne für alle, die menschlich sind, im T & S Studio in Hamburg bei Zorro, der auch den Bass eingespielt hat. Am Schlagzeug saß Onkel (ja, der heißt wirklich so), ein langjähriger Freund der Band aus Berlin.

