Das Pack: neue SIngle „Ein Toast“ inklusive Video

Bitte was singt der da? Irgendwas von einem silbernen Haus und einem Fahrrad, das aussieht wie ein Pferd? „Die erste Strophe ist auf jeden Fall ein bisschen schief und krumm gedacht“, sagt Pensen Paletti über Ein Toast, die neue Single seiner Band Das Pack.

„Aber ich habe mir in dem Song einfach mal die Freiheit eingeräumt, dass mich nicht jeder verstehen muss!“ Macht Sinn, denn Ein Toast ist eine eingängige Punk-Rock-Hymne auf die Freiheit. „Ein Toast auf die Freiheit / heb die Tassen an / ich will immer das tun, was ich nicht lassen kann“, singt Paletti im Refrain. „Ich finde es immer noch abgefahren, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Das klingt ein bisschen Zen-mäßig, aber wenn ich von dieser Freiheit und Fröhlichkeit etwas abgeben kann, dann tue ich das gerne!“

Der Song ist der zweite Vorbote aus dem fünften Das-Pack-Album Die Kernseife Der Medaille, das im Juli erscheint, und gibt einen guten Vorgeschmack auf das, was kommt: Eine Platte, die vor Energie, Spielfreude und ungewöhnlichen Wortspielen nur so strotzt.

Die Kernseife Der Medaille (Arising Empire / Edel, VÖ 29.07.) ist ab sofort unter dem folgenden Link vorbestellbar: https://daspack.lnk.to/kernseifedermedaille

Über Das Pack:

Das Pack wurde 2006 von Peer Jensen alias Pensen Paletti – auch bekannt als Mitglied der Monsters Of Liedermaching – und Florian Eilers alias Flozze gegründet. Mit ihrer Mischung aus Heavy Metal, Punk und Rock, die gelegentlich auch mal mit einem Bein im Pop stehen darf, machten sie sich schnell einen Namen. Titel wie Fass Mir An Die Füße oder Waschzwang zeugten schon damals von unkonventionellem Songwriting. Nicht umsonst sind Kollegen wie Sondaschule und Montreal Fans. Vier Alben und mehrere Besetzungswechsel später ist Pensen Paletti inzwischen Kopf und Motor der Band. Dass Das Pack live stets ein Erlebnis sind, konnte man zuletzt unter anderem beim Wacken Open Air und dem Open Flair Festival erleben.