Das Pack – Die Kernseife Der Medaille

Artist: Das Pack

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Die Kernseife Der Medaille

Spiellänge: 33:22 Minuten

Genre: Rock

Release: 29.07.2022

Label: Arising Empire / Edel

Link: www.daspack.de

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Peer Jensen „Pensen Paletti“

Bass – Zoran „Zorro“ Koljowski

Schlagzeug – Markus „Onkel“ Lingner

Tracklist:

Ein Toast Mein Schwein Pfeift Ich Spür Gar Nichts Auf Deine Weise Sei Nicht So Es Brennt Ich Hab Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit Lach Doch Mal Von Oben Jedes Mal

Meine erste Reaktion, als ich den Titel Die Kernseife Der Medaille las, war wohl ein breites Grinsen. Erstens mag ich gute Wortverarbeitung, zweitens mag ich Pensen. Also ist das am 29.07.2022 erscheinende Album für mich natürlich ein Wunschreview und ich bin grad sehr neugierig, was der Hamburger diesmal im Gepäck hat. Wer Pensen Paletti in den Weiten des Internets sucht, wird schnell merken, dass hier ein sehr vielseitiger Musiker am Werk ist. Ob mit Das Pack im Biergarten vom Wacken Open Air oder als Mitglied der Monsters Of Liedermaching auf dem Open Flair, die Bandbreite wandert lustig von Rock über Pop zum Punk und wieder zurück, nicht ohne ein paar Abstecher zum Ska und Grunge. Und hat eigentlich schon jemand gepfiffen? Nein? Okay, dann nehmen wir das auch noch mit. Und als wäre das alles nicht schon genug, sind seine Soloauftritte mit der Bumm-Gitarre halt einfach jedes Mal ein Fest. Somit kann ich schon vor dem ersten Ton pauschal dazu raten, sich diesen Musiker mal live zu geben. Und tadaa … tatsächlich gibt es ja auch noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger neben Pensen, die Das Pack komplett machen. Möööp. Falsch. Es ist nun tatsächlich so, dass die Musiker auf dem Album nicht die gleichen sind, die Pensen auf seiner Tour begleiten. Das Pack ist eine Reihe an Musikern, die sich flexibel um Herrn Paletti herumtreiben und mit ihm musizieren, was dann noch mal für Extra-Abwechslung sorgt und grad in Zeiten von Seuchen und ständigen Terminschwankungen sicherlich nicht die schlechteste Idee ist. Auf der Tour zum Album werden ihn Phillip Steven Albright und Benno Kupsa von Der Wahnsinn begleiten.

Womit wir nun endlich beim eigentlichen Review sind. Ein Toast beginnt mit Vollgas und macht direkt Spaß. Der Text ist wie gewohnt eine Mischung aus Irrsinn und Intellekt. Nach diesem pogofähigen Track muss ich lachen, denn Mein Schwein Pfeift fängt, wie sollte es anders sein, mit einem fröhlich dahingepfiffenen Liedchen an. Und während ich noch denke, was für ein geiler Bullshit, da eskalieren auch schon die Instrumente und ich befinde mich inmitten moshbarer Sounds. So geht es hin und her zwischen Trallala und Metal, und bevor man es richtig begriffen hat, ist das Stück auch schon vorbei.

Schön rockig beginnt Ich Spür Gar Nichts, wird dann im Gegensatz zu den ersten Songs aber eher ruhig. Ist für mich ein bisschen zu viel Ohohohoh-Gejammer. Auf Deine Weise ist schön punkig, im Refrain kommt ein Abstecher in Fernsehgarten-Schunkelei und auch hier wieder ein lustiger Text, der geschickt verpackt wurde.

Sei Nicht So ist mit etwas über vier Minuten das längste Stück auf dem Album. „Nur weil ich Dich betrogen hab, machst Du jetzt auf beleidigt. Nur weil ich Dich verlassen hab, findest Du das nicht okay. Ach komm jetzt sei nicht so…“ Ich schüttel schon wieder lachend den Kopf, während der Sound des eigentlich poppigen Liedermacherstücks schon wieder mosh-tauglich wird.

Fast stoisch wird der Text bei Es Brennt performt, um dann im Refrain völlig auszurasten. Ist das jetzt schon Deathmetal oder was? Während die Ohren sich noch sortieren, beginnt das fröhliche Singsangliedchen Ich Habe Mich Nicht So Gut Ernährt In Letzter Zeit. Ich höre etwas misstrauisch zu und warte drauf, dass es wieder irgendwohin ausbricht. Nein, tatsächlich bleibt es relativ ruhig. Dafür ist der Text wieder einfach ein Knaller. Schwungvoll kommt dann Lach Doch Mal um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so bescheuert und so ein Hin und Her zwischen Tingeling und Metal und Waldorfklatschgesang … Also, ich hab gelacht. Danke, Ziel erreicht! Von Oben beginnt Rock-poppig-punkig, wird mir dann aber etwas zu eintönig. Und zack sind wir schon am Ende, denn mit Jedes Mal ist Song zehn tatsächlich schon erreicht. Tja, und was ist das nun? Grunge? Mein Gehirn ist inzwischen so durchgerüttelt, ich weiß nix mehr, außer, dass dies Album wie erwartet Spaß gemacht hat und genau den Wahnsinn mitbringt, den ich von Pensen Paletti erwarte.