Total Thrash – The Teutonic Story: ab 2. September 2022 auf Blu-ray, DVD & VOD

Nach einer fulminanten, ausverkauften Premiere in der Essener Lichtburg, einem erfolgreichen Kinostart mit über 30 Kinotour-Terminen bundesweit, wird Daniel Hofmanns filmische Power-Ode an das Thrash Metal-Genre in Deutschland am 2. September 2022 auf Blu-ray, DVD und VOD die Home Entertainment-Welt rocken. Fans und Freunde des Thrash Metal können sich auf die Veröffentlichung mit jeder Menge exklusivem Bonusmaterial freuen, darunter ein Statement des Regisseurs, der offizielle Kinostart-Trailer, die Geschichte hinter dem einzigartigen Poster/Cover-Artwork sowie exklusive Live-Mitschnitte von der Band Sodom beim Nord Open-Air und vieles mehr.

Synopsis zum Film:

Total Thrash – The Teutonic Story taucht ein in die soziale und kulturelle Welt der Jugend in den 80er-Jahren ein und zeigt eine Generation, die aus den bestehenden Strukturen ausbrechen und anders sein wollte. Diese fand Zuflucht in der aggressiven, schnellen und sozialkritischen Musik und bei den musikalischen Vorbildern der damaligen Zeit. Total Thrash nimmt den Zuschauer mit zu den ersten Gehversuchen, Konzerten und Platten, über die internationalen Einflüsse in den 90ern hinein in die neuen Generationen der Musik in der Neuzeit. In drei Kapiteln gibt es exklusive Einblicke in eine bis heute außergewöhnliche Band-, Veranstalter- und Fankultur, die Menschen aus dem ganzen Land sowie auf internationaler Ebene verbindet.

Weitere Informationen zur Veröffentlichung sowie die Möglichkeit zum Kauf findet ihr hier.

„Total Thrash – The Teutonic Story veranschaulicht glaubhaft die Geschichte und vor allem die Faszination für den (deutschen) Thrash Metal. Zu diesem Zeitpunkt ist DanielHofmanns Dokumentation ein beispielloses Zeitdokument, das sich nicht nur an Metal-Fans richtet, sondern allen Personen etwas bietet, die sich nur ansatzweise für Szenemusik interessieren.“ Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Christian D. und vergibt neun von zehn möglichen Punkten. Hier kommt ihr zu seinem Review: