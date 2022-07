Lessmann/Voss: Visualizerclip zu America-Cover ‚Sister Golden Hair‘ online

Zwei Männer, eine Mission:

Dieses zwölf Songs starke Debütalbum lässt selbst die größten Ungläubigen zu Jüngern guter, handgemachter Rockmusik werden!

Die Messe ruft! Aber nein, nicht wie üblich am Sonntag, sondern am heutigen Freitag: Denn Lessmann/Voss, das Duo um die beiden Sänger/Multi-Instrumentalisten Claus Lessmann und Michael Voss (ex-Casanova, ex-Mad Max; u.a. auch Produzent von Michael Schenker), veröffentlicht heute endlich sein Debütalbum, Rock Is Our Religion, via Atomic Fire Records und nimmt die Hörerschaft mit ebendiesem auf eine Reise in seinen ureigenen Tempel handgemachter Rockmusik mit. Hatte es vor dessen Erscheinen bereits zwei Tracks – das flotte Smoke Without A Fire sowie das balladeske, auf die Wurzeln der Zusammenarbeit der beiden zurückgehende Take My Heart And Run – zu belauschen gegeben, so rückt die Band nun mit Sister Golden Hair einen weiteren speziellen Song ins Rampenlicht, handelt es sich hierbei doch um eine Interpretation des America-Hits aus dem Jahr 1975, die zudem die „Singletrilogie“ des Werks vollendet. Ein Dreierpack, der die riesige Vielfalt, die die Fans auf der Platte erwartet, schlicht nicht besser repräsentieren könnte. Seht euch den Visualizerclip zu Sister Golden Hair (Produktion: Gabriel Management; http://www.gabrielmanagement.eu) jetzt auf YouTube an:

Lessmann kommentiert: „Während unserer gemeinsamen Schreib- und Aufnahmezeit bei Phantom 5 haben wir festgestellt, dass wir ein- und dieselbe Liebe für Americas Stück Sister Golden Hair teilen. Bereits in den 70ern – also in einem anderen Zeitalter 🙂 – hatte ich von jenem Song geschwärmt. Es lag also schlicht auf der Hand, dass wir dieses Lied eines Tages gemeinsam aufnehmen würden. Hier ist das Ergebnis: Viel Vergnügen!“

Voss erzählt: „Ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr gut: Claus und ich spielten einst eine gemeinsame Akustikshow auf einem Festival in Italien. Wir saßen backstage, im Freien an einem Pool, als wir einem Seelenverwandten begegneten. Sein Name war Robbie LaBlanc und er bereitete sich dort gerade auf seinen Auftritt vor. Ein gutes Gespräch über Lieblingssongs folgte, ehe er wie aus dem Nichts Americas Superhit zu spielen begann. Seine Solodarbietung hat uns damals einfach derart begeistert, dass wir für uns festhielten, dass wir diesen Song eines Tages auf jeden Fall selbst einspielen würden.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: