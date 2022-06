Lessmann/Voss: enthüllen Lyricvideo zu zweiter Single ‚Take My Heart And Run‘ vom Debütalbum »Rock Is Our Religion«

Lessmann/Voss, das aus den beiden Sängern/Multi-Instrumentalisten Claus Lessmann und Michael Voss (ex-Casanova, ex-Mad Max; u.a. auch Produzent von Michael Schenker) bestehende Duo, hat vergangenen Monat die Veröffentlichung seines Debütalbums namens Rock Is Our Religion für den 22. Juli 2022 via Atomic Fire Records angekündigt. Nachdem die erste Singleauskopplung, Smoke Without A Fire, großen Anklang gefunden hat, enthüllt die Band mit Take My Heart And Run einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Werk. Das dazugehörige, einmal mehr von Gabriel Management produzierte Lyricvideo gibt es hier auf YouTube zu sehen:

Lessmann erinnert sich an den Ursprung des Stücks: „Take My Heart And Run ist der allererste Song, den Michael und ich je zusammen geschrieben haben, kurz nach der Point Blank-Tour. Ich denke immer noch gerne an jene Zeiten zurück: Nachdem wir diese klasse Tour hinter uns hatten, haben wir herausgefunden, dass wir beim Komponieren einfach perfekt harmonieren – und das ist bis heute so. Als dann auch noch [Reinhold] Mack [u.a. Produzent von Queen und Electric Light Orchestra] von dem Song schwärmte, waren wir natürlich umso stolzer auf das Geschaffene. Ich liebe das Liebe das Stück nach wie vor sehr und hoffe, dass nun auch unsere Fans Gefallen an ihm finden!“

Voss ergänzt: „Die Aufnahme dieses Songs in meinem Kinderzimmer werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das müsste um 1990 herum gewesen sein. Damals lebte ich noch zuhause bei meinen Eltern. Wir verwendeten einen vierspurigen Tascam-244-Kassettenrekoder und schafften es irgendwie, diesen mit einem Synthesizer der Sorte Korg M1 zu synchronisieren. Der Song ging uns einfach so leicht von der Hand… Es ist und bleibt eines meiner Lieblingsstücke aus jener Zeit und wurde vom genannten Soundmagier Mack produziert. Dieser Song beinhaltet schlicht die allerwichtigsten Elemente, die es für eine bedeutende Hitsingle braucht: Liebe, Schmerz und Harmonie.“

Bedenkt man die vorherigen Zusammenarbeiten der beiden – zuletzt als Mitglieder von Phantom V – ist Rock Is Our Religion weit mehr als ein Debüt: Es ist vielmehr eine Offenbarung, eine Verbeugung vor waschechtem Rock, verpackt in 49 Minuten handgemachter, auf den Punkt gespielter Musik. Lessmann und Voss ergänzen sich auf diesen zwölf Tracks, als hätten sie nie zuvor etwas anderes gemacht: vom geheimnisvoll beginnenden Opener Medicine Man über die Leadsingle Smoke Without A Fire sowie das Stück Take My Heart And Run, das auf eine ihrer früheren Songwriting-Kooperationen in den 90er Jahren zurückgeht, bis hin zur Interpretation des America-Hits Sister Golden Hair von 1975 zeigt dieses Album eindrucksvoll, dass es nicht immer viel Schnickschnack benötigt, um auch heutzutage wirkungsvolle Gitarrenmusik zu machen.

