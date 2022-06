Parasite Inc.: veröffentlichen zweite digitale Single & Musikvideo

Die schwäbischen Medlodeather geben wieder Vollgas und veröffentlichen mit ihrer zweiten Single den Titeltrack zum kommenden Album Cyan Night Dreams.

Nach dem ersten, sehr hart klingenden Vorboten auf das Album, präsentieren sich Parasite Inc. mit der zweiten Single Cyan Night Dreams in einem völlig neuen, unerwarteten Soundgewand. Bereits auf dem letzten Output Dead And Alive durften die Synths einen viel größeren Raum einnehmen und auch die Clean Vocals sorgten deutlich hörbar im Hintergrund für den nötigen Druck. Dieses Konzept hat nun für die neue Single eine völlig neue Gewichtung erhalten und zeigt einmal mehr die Wandlungsfähigkeit der vier Aalener.

Das Video zum Song wurde in Zusammenarbeit mit den Tillypark Studios produziert, knüpft genau an das Video zur letzten Single I Am an und zeigt musikalisch, wie auch optisch das andere Extrem des Albums auf. Seht euch das Video hier an:

Statement der Band:

„Als Herzstück des Albums, ist Cyan Night Dreams einer der Songs dessen Stilelemente lange unter der Oberfläche von Parasite Inc. verborgen waren und die nun zum ersten Mal ihren eigenen Platz im Soundgefüge erhalten. Der Titeltrack zeigt einen neuen Ansatz unseres Songwritings und ist gleichzeitig doch unverkennbar Parasite Inc.

Nachdem unsere erste Single I Am der rasante und wütende Einstieg ins Album war, macht Cyan Night Dreams nun klar, welche musikalische Bandbreite den Hörer auf der neue Scheibe erwartet.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: