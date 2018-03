Legends never die. Manchmal brauchen sie allerdings ´ne Pause. Und die kann schon mal ´ne Weile dauern. Zum Beispiel ein halbes Jahrhundert!

ETERNAL SOUND RECORDS haben THE SLOTHS unter Vertrag genommen. Die Band startete – kein Witz! – 1964, legte einige formidable Garage-Rock-Hits vor, spielte mit den Doors, Love, The Animals, Alice Coopers alter Band The Nazz und anderen Helden und lösten sich nur zwei Jahre später mal eben auf. 2012 ging´s dann tatsächlich weiter. Es folgten diverse Reunion-Shows, und jetzt gibt´s mit dem symptomatisch betitelten „Back From The Grave“ sogar ein richtig tolles Album. Garage Rock (´n´Roll) mit Herz und Leidenschaft, Ecken, Kanten und einer Frische, von der sich halb, ach was: ein Viertel so alte Bands ´ne dicke Scheibe abschneiden können. Die klassische British Invasion trifft auf frühe Ami-R´n´B-Helden. Ihr damaliger Kult-Song ´Makin´ Love´ ist ebenfalls vertreten. 1965 winkten Radiosender wegen des Texts entsetzt ab. 2011 ging ein Original-Vinyl auf eBay für 6.550 Dollar über den Tresen! 2018 kann man´s also durchaus nochmal probieren. THE SLOTHS are back! Fun-Fact: Sänger TOMMY McLOUGHLIN arbeitet auch als Filmregisseur und zeichnet u.a. für den Cult-Classic „Friday The 13th Part 6: Jason Lives“ verantwortlich.

