The Spirit: veröffentlichen Musikvideo zu ‚Pillars of Doom‘

Mit der neuen Single ‚Pillars of Doom‘ geben Deutschlands Blackened Death Metaller THE SPIRIT einen weiteren, kompromisslosen Einblick in ihr kommendes Studioalbum „Cosmic Terror“, das am 7. Februar über AOP Records erscheint.

Zu dem Track liefern sie ein düsteres Musikvideo, das unter der Regie des renommierten Dariusz Szermanowicz von Grupa13 entstand, der international bekannt ist für seine Arbeit mit Behemoth, Kreator oder Amon Amarth.

Seht das Musikvideo hier:

Im Februar startet die Band eine Co-Headline-Tour mit KARG durch Deutschland und stoppt zudem auch noch für ein Heimspiel in Saarbrücken mit CRIMSON MOON and NARVIK.

THE SPIRIT + KARG Co-Headline-Tour 2020

07.2.2020 Oberhausen – Helvete * (https://facebook.com/events/2517973985088377)

08.2.2020 Erfurt – From Hell * (https://facebook.com/events/2664811180293063)

09.2.2020 Hamburg – Bambi Galore ** (https://facebook.com/events/1149962035393724)

10.2.2020 Berlin – Nuke Club ** (https://facebook.com/events/439767630275235)

11.2.2020 Nürnberg – Golden Nugget ** (https://facebook.com/events/2419493538318563)

* mit ANCST + GROZA

** mit FIRTAN

THE SPIRIT + CRIMSON MOON + NARVIK

27.2.2020 Saarbrücken – Garage (https://www.facebook.com/events/433790164224109/)

Solltet ihr die erste Singe ‚Serpent as Time Reveals‘ verpasst haben, könnt Ihr das hier nachholen: https://www.youtube.com/watch?v=-Bnh1Xg6AhE

Nachdem „Cosmic Terror“ im Frühling mit Produzent V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) in dessen Woodshed Studio – mit zusätzlichem Drumtracking in den Iguana Studios – aufgenommen wurde, besteht der Nachfolger zu „Sounds From The Vortex“ (2017) aus sieben hassgeprägte Tracks, die mit genuiner Gitarrenarbeit und ausgiebigen Instrumentalpassagen direkt in die Leere des Kosmos schleudern.

THE SPIRIT sind:

M.T. – Gitarre, Gesang

M.S. – Schlagzeug

A.T. – Bass