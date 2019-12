The Wild!: Tour im März als Teaser für ein neues Album

Die kanadischen Rock-Outlaws The Wild! kommen auf eine ausgedehnte Tour nach Europa & UK. Am 18. März startet die Tour mit den schwedischen Rockern von tAKiDA

In der Zeit wird auch der nächste Longplayer erwartet, so dass man schon die ersten neuen Songs live hören wird.

Frontmann Dylan Villain über die Tour: “Europe! We’re coming back to start 2020 off right with some new music for you and a tour with our friends in tAkida! If you seen us last year then get ready to get your asses kicked again. If you haven’t seen us yet, come meet your new favourite rock’n’roll band. Grab those tickets and we’ll see you at the show!”

18 Mar – Durer Kert, Budapest, HU

19 Mar – Klub Zascianek, Krakow, PL

20 Mar – Reithalle, Dresden

21 Mar – Huxley’s Neue Welt, Berlin

23 Mar – Große Freiheit 36, Hamburg

24 Mar – Lokschuppen, Bielefeld

25 Mar – Factory Magdeburg

26 Mar – Universum Stuttgart,

27 Mar – Kaminwerk, Memmingen

28 Mar – Airport Obertraubling, Regensburg

29 Mar – 27 Pratteln, CH

31 Mar – Schalchthof, Wiesbaden

01 Apr – Backstage O’Sulivan, Paris, FR

02 Apr – Essigfabrik, Köln

03 Apr – Roxy, Flensburg

04 Apr – Q-Factory, Amsterdam, NL

05 Apr – O2 Academy Islington, London, UK

Der Ticket VVK hat begonnen

Playing With Fire ist der aktuellste Output der Band. Es ist die dritte Zusammenarbeit der Band mit dem mit dem JUNO-Preis ausgezeichneten Produzenten Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, Van Halen). Die Single verbindet alle Trademarks der Band (Blues-basierten Rock, Punk und vereinzelte Country-Elemente) zu einem signature The Wild! Song.