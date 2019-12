Sons Of Sounds: Neues Album am 14.02.2020

Die Sons Of Sounds veröffentlichen ihr fünftes Album Soundsphaera am 14. Februar 2020.

Neun energiegeladene Songs warten darauf, gehört zu werden. Darunter wird auch erstmals ein Song in deutscher Sprache dabei sein: die Singleauskopplung Kriegerherz (VÖ Mitte Januar).

Die Karlsruher haben ein Video mit Song-Snippets zum Appetitmachen veröffentlicht.

Die Sons Of Sounds bestehen aus Musikern, die sich seit ihrer Geburt kennen. Und die gemeinsam eine Einheit bilden, die, von einer Suche und einer unstillbaren Begierde getrieben, mittlerweile das fünfte Studio-Album in der Pipeline hat. Dabei touren sie seit 2007 durch Europa und die USA, was sie jedoch nicht davon abhält, in ihrem eigenen Rock-Club, dem Soundcheck One, ebenfalls auf der Bühne zu stehen – gemeinsam mit Künstlern wie Paul DiAnno, Night Demon, Q5 oder Blaze Bayley. Mit dem Wechsel zu El Puerto Records will das Trio nun den vielbesagten nächsten Schritt machen.

Sons Of Sounds sind:

Roman Beselt, Vocals and Bass

“H” Beselt, Drums

Wayne Beselt, Guitar and Backings

Mehr Info:

www.sonsofsounds.com

www.facebook.com/sonsofsounds/