Them: neues Album „Return To Hemmersmoor“ erscheint am 30.10.2020

Thrash Metal meets Horror/Fantasy-Story, Part III: Mit ihrem neuen Album Return To Hemmersmoor präsentiert die deutsch-amerikanische Formation Them den dritten Teil einer Trilogie, die 2016 auf Sweet Hollow begann und 2018 mit Manor Of The Se7en Gables fortgesetzt wurde. Return To Hemmersmoor greift den thematischen Faden der beiden Vorgänger Scheiben auf, führt die Geschichte zu einem spannenden Ende und dokumentiert gleichzeitig eine unüberhörbare musikalische Weiterentwicklung der Gruppe. „Möglicherweise sind die neuen Songs etwas härter und kompromissloser“, vergleicht Gitarrist Markus Ullrich die drei Scheiben. „Wir als direkt Beteiligte sind zu dicht am Geschehen, um dies wirklich beurteilen zu können. Tatsache aber ist: Das Album klingt auf jeden Fall noch ausgereifter, was sicherlich sowohl mit dem Songwriting als auch mit unserer generellen Vorgehensweise zusammenhängt. Them haben von Beginn an sehr fokussiert an einem konkreten Plan gearbeitet. Für eine solch zielgerichtete Arbeit braucht man natürlich die entsprechende Besetzung, mit spielerisch guten Musikern, die zu 100 Prozent hinter dem Konzept stehen. Diese Voraussetzungen sind bei uns vollauf erfüllt.“

Ullrich spricht von seinen Kollegen, Sänger KK Fossor, Gitarrist Markus Johansson (Sylencer, 4ARM), Schlagzeuger Angel Cotte (Demolition Hammer), Bassist Alexander Palma und Keyboarder Richie Seibel (Lanfear, Ivanhoe). Obwohl auf zwei Kontinenten verteilt (Fossor, Johansson und Cotte leben in den USA, Ullrich, Palma und Seibel in Deutschland) spielen und arbeiten Them wie aus einem Guss. Wenn sich die Gitarristen Ullrich und Johannson die kompositorischen Bälle zuwerfen, wenn Frontmann Fossor die Vorgaben in wortstarke Melodien und Texte umsetzt, die Rhythmus Fraktion das Gaspedal phasenweise bis zum Bodenblech durchtritt und flächige Keyboardsounds den Songs ihre besondere Atmosphäre verleihen, sind Them exakt auf der Betriebstemperatur, die zu einem solch überzeugenden Resultat wie Return To Hemmersmoor führt.

Kein Zweifel: Them ist mit Return To Hemmersmoor ein beeindruckendes neues Album gelungen. Das abwechslungsreiche Songwriting mit seiner durchdachten Story, die großen technischen Fertigkeiten aller Bandmitglieder, aber auch die moderne Produktion, die erneut von Dave Otero im Flatline Audio Studio in Denver gemischt wurde, haben zu einem packenden Thrash Metal-Opus geführt. Das Album wird einerseits dem Vorbild der Bay-Area-Szene gerecht, andererseits hinterlässt es dank geschickter Querverweise an den US-Power Metal und bandtypischer Zutaten einen unverwechselbaren, charakteristischen Fingerabdruck. Ein größeres Lob könnte man dieser Band und ihrem neuen Album wohl kaum aussprechen.

Das Lyrik Video ist hier zu sehen:

Return To Hemmersmoor erscheint als CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream am 30. Oktober 2020 über SPV/Steamhammer: https://Them.lnk.to/ReturnToHemmersmoor

Return To Hemmersmoor Tracklisting:

01. Diluvium

02. Age Of Ascension

03. The Tumultuous Voyage To Hemmersmoor

04. Free

05. Field Of Immortality

06. The Thin Veil

07. Waken

08. Memento Mori

09. Hellhounds: The Harbingers Of Death

10. Battle Blood

11. Maestro’s Last Stand

12. Finis

www.them666.com

https://www.facebook.com/thembandofficial/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/