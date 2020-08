Polymoon – Caterpillars Of Creation

Fazit

Falls jetzt jemand Angst um meine Gesundheit hat: Ich kann Entwarnung geben, ich habe meine Drogenkarriere vor sehr vielen Jahren beendet und auch so eine Scheibe wird das nicht mehr ändern. Menschen, welche gerade auf Drogenentzug sind, sollten die Scheibe meiden, ansonsten ist es irgendwo ganz lustig aus Finnland psychedelischen Spacerock zu hören, der nach frühen 70ern klingt. Die Scheibe ist gut gemacht, meines Erachtens nur so ca. 50 Jahre zu spät. Ob man mit dem Sound den Zeitgeist 2020 trifft, stelle ich mal in Frage. Ansonsten ist das Teil Geschmackssache, der klassische Metalhead wird wohl weniger Spaß an dem Output haben.



Anspieltipps: Metempsychosis, wem das gefällt, kann sich auch den Rest reinziehen