Thundermother: „Heat Wave Release Tour 2021“ erste Verschiebungen

Leider muss die schwedische Band Thundermother die ersten Termine (23.04. – 02.05.2021) ihrer Heat Wave Release Tour verschieben.

Die Band selbst richtet sich mit folgendem Statement an ihre Fans:

„Hi alle zusammen, da die Situation nicht besser wird, müssen wir den ersten Teil unserer kommenden Tour verschieben. Wir wissen, dass ist alles zurzeit etwas verwirrend und ihr seid mittlerweile vielleicht schon frustriert, doch leider können wir aktuell nichts anderes tun. Unser Motto bleibt “We fight for Rock n Roll” und so werden euch die neuen Termine bald möglich mitteilen. Das Wichtigstes im Moment ist aber, dass alle gesund bleiben! Wir werden euch zeitnah über die Shows im Mai informieren! Alle Shows finden bei begrenzter Publikumskapazität und unter Einhaltung aller Covid-19-Auflagen statt. Daher hoffen wir immer noch das Beste.“

Doch, Thundermother wären nicht Thundermother, wenn sie, der Pandemie zum Trotz, nicht nach vorne blicken würden. Und so ließen AC/DCs Enkelinnen, wie sie in der Musikpresse gerne genannt werden, eine echte Bombe platzen:

Am 04.05.2021 spielen Thundermother im Olympiastadion Berlin „Das größte kleinste Konzert Deutschlands“!

Möglich macht das Konzert der Berliner Radiosender Star-FM und gibt dazu bekannt: „Im riesigen Olympiastadion Berlin, präsentieren wir ein Konzert, das es an dieser Stelle so noch nie gegeben hat. Der Ort, an dem Zuschauer-Weltrekorde aufgestellt wurden, dient als Kulisse für das „größte kleinste Konzert Deutschlands“ – exklusiv für eine kleine handverlesene Gruppe von Fans! Die besondere Fangruppe sollen an diesem Tag die vergessenen Corona-Helden – Pflegekräfte, Verkäufer und viele weitere wichtige Stützen des Alltages sein.“ (weitere Infos: https://berlin.starfm.de/aktionen/Thundermother-live-im-Olympiastadion-id526206.html)

Am 11.05. ab 20:00 Uhr wird das Konzert gestreamt. Durch die Firma ConcertVR kann das Konzert sogar via VR-Brille erlebt werden. Early Bird Tickets für 11,70 € und reguläre Tickets für 17,20 € gibt es auf: https://www.ticketmaster.de/event/416469.

Heat Wave Release Tour 2021

präsentiert von Radio Bob, Classic Rock & Rock Hard

*** aufgrund der aktuellen Situation kann es zu weiteren Verschiebungen kommen Alle Konzerte finden nach COVID19 Regularien & mit begrenzter Teilnehmerzahl statt***

23.04.2021 Lindau – Club Vaudeville

24.04.2021 Saarbrücken – Garage – Rock’n’Eat

25.04.2021 Weinheim – Café Central

26.04.2021 Frankfurt – Batschkapp

27.04.2021 Würzburg – Posthalle

29.04.2021 Obertraubling – Eventhall Airport

30.04.2021 Remchingen – No Playback Festival

01.05.2021 Selb – Rockclub Nordbayern

02.05.2021 Selb – Rockclub Nordbayern

Die Konzerte werden verlegt, die neuen Termine werden zeitnah bekannt gegeben. Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei voller Preiserstattung zurückgegeben werden.

19.05.2021 Hamburg – Indra Club 64

20.05.2021 Hamburg – Fabrik

21.05.2021 Bielefeld – Lokschuppen

22.05.2021 Braunschweig – Lokpark

23.05.2021 Berlin – Columbiahalle

25.05.2021 Oberhausen – Resonanzwerk

26.05.2021 Nürnberg – Der Hirsch

27.05.2021 München – Backstage

28.05.2021 Cornaux – Corn’Rock Festival

29.05.2021 Ulm – Hexenhaus

30.05.2021 Memmingen – Kaminwerk

24.06.2021 Ingolstadt – Eventhalle

25.06.2021 Trier – Mergener Hof

26.06.2021 Kaiserslautern – Kammgarn

29.06.2021 Cham – Strandkorb Open Air

30.06.2021 Osnabrück – Bastard Club

03.07.2021 Eckernförde – Rock am Strand

04.07.2021 Hallig Langeneß – Kultur auf den Halligen

Veranstalter: Schubert Music

Homepage: www.thundermother.com