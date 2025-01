Time For Metal – After Adventskalender „Ticket Special“: 1×2 The Dark Tenor – Rock meets Klassik – Symphony Of Light 2025 im April / Mai 2025 (Termin nach Wahl)

Time For Metal und m2 mediaconsulting gratulieren Lennart aus Dortmund im Zuge des Time For Metal – After Adventskalender „Ticket Special“ zu zwei The Dark Tenor – Rock meets Klassik – Symphony Of Light 2025 Tickets im April / Mai 2025 (Termin nach Wahl)

Alle möglichen The Dark Tenor – Rock meets Klassik – Symphony Of Light 2025-Termine findet ihr direkt hier:

05.04.2025 Gronau – Bürgerhalle

06.04.2025 Soest – Stadthalle

08.04.2025 Ludwigsburg, Forum

11.04.2025 Bautzen – Krone

12.04.2025 Zwickau,Stadthalle

13.04.2025 Bamberg – Keilberthsaal

23.04.2025 Köln – Theater am Tanzbrunnen

24.04.2025 Paderborn – Paderhalle

25.04.2025 Ilmenau – Festhalle

01.05.2025 Göttingen – Stadthalle

02.05.2025 Siegburg – Rhein Sieg Forum

03.05.2025 Rosenheim – KU´KO

05.05.2025 Lübeck – Kulturwerft Gollan

06.05.2025 Gifhorn – Stadthalle

09.05.2025 Wiesloch – Palatin

10.05.2025 Königsbrunn – Willi-Oppenländer-Halle

11.05.2025 Würzburg – Congress Centrum

16.05.2025 Altötting – Forum

17.05.2025 Garmisch-Partenkirchen – Kongresshaus

19.05.2025 Zweibrücken (Zusatzshow)

20.05.2025 Zweibrücken – Festhalle

21.05.2025 Neustadt an der Weinstraße – Saalbau

22.05.2025 Euskirchen – Stadttheater

23.05.2025 Castrop Rauxel – Europahalle

25.05.2025 Wien – Stadthalle