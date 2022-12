Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 13

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Metallica – Lux Æterna | Thrash Metal

Aber hallo, Sommer und Herbst waren klasse:, 2x, 2x, 6x… was will man mehr?

Aus dem Nichts die Überraschungsveröffentlichung Ende November. Kurzer, schneller und knackiger Song, der Kill Em All und NWOBHM Vibes versprüht. Dazu die mich in Ekstase versetzende Ankündigung einer Tour namens M72, passend zu meinem M72-Tattoo vom April dieses Jahres!

Blind Guardian – Blood Of The Elves| Power Metal

Im Stile der früheren 90er wird hier das Gaspedal durchgetreten. Mein Höhepunkt von The God Machine, dem besten Blind Guardian Album seit Jahr(zehnt)en.

Kreator – Pride Comes Before The Fall| Thrash Metal

„Klargesang im Kontrast zum wütenden und aggressiven Keifen, Gitarrenharmonien und Double Bassdrum Overkill, das ist Pride Comes Before The Fall, das eine heruntergeklappte Kinnlade …“ zum Zeitpunkt des Reviews hinterlassen hat und weiterhin hinterlässt. Geil!

Slime – Bester Freund| Punkrock

Geiler, deutscher Punkrock! Ich kannte die Band nur vom Namen und war sofort fasziniert, als ich sie im Vorprogramm von Bad Religion Ende Mai ‚kennenlernen‘ durfte.

Tobias Sammet’s Avantasia – The Inmost Light | Symphonic Power Metal

Avantasias Veröffentlichungen stellen in der Regel nicht nur ein Platte, sondern ein Gesamtkunstwerk dar. Wenn das Symphonische dann noch wie in u. a. diesem Song geil losbrettert und durch Michael Kiske veredelt wird, dann entsteht (wieder mal) ein Meisterwerk (und ich kann beim Schreiben dieser Zeilen nicht auf dem Stuhl sitzenbleiben).

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Blind Guardian – The God Machine | Power Metal

30 Jahre Somewhere Far Beyond, dazu eine Tour, auf der dieses Album komplett gespielt wird und dann eine Neuveröffentlichung, die an diesen Meilenstein anknüpft und mich wieder in diese Zeit zurückversetzt: fantastisch!