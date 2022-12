Enslaved: veröffentlichen Live-Video/Single „Caravans To the Outer Worlds“ von „The Otherworldly Big Band Experience“

Die Metal-Koryphäen Enslaved haben eine Single und ein Video zu Caravans ToThe Outer Worlds (Live From The Otherworldly Big Band Experience) veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden neuen Studioalbum Heimdal (erscheint am 3. März) sowie von der gleichnamigen EP aus dem letzten Jahr und wurde in einer innovativen, alternativen Live-Aufnahme und mit der nuancierten Begleitung der psychedelischen norwegischen Prog-Band Shaman Elephant dargeboten.

Dieser außergewöhnliche Auftritt fand vor einem Jahr zur Wintersonnenwende über das Streaming-Event The Otherworldly Big Band Experience statt.

Die Bonusversionen des Heimdal-Albums werden neben einer Blu-Ray-Kopie von The Otherworldly Big Band Experience einen zusätzlichen Track, Gangandi, enthalten. Dieses Streaming-Event war das bisher kühnste Projekt der Band. Die kaleidoskopische Bühnenshow bietet eine spektakuläre Setlist, die Enslaveds Karriere, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, abdeckt und einige Tracks enthält, die nie zuvor live aufgeführt wurden.

Grutle Kjellson kommentiert,

„Caravans To The Outer Worlds war das erste Material, das wir für unser kommendes Album geschrieben haben, und dieser erste Song zeigt normalerweise in eine bestimmte Richtung. Dieser Song weist jedoch in mehrere Richtungen, und das hat den ganzen Prozess ungemein interessant gemacht und uns letztendlich dazu gebracht, unser bisher bestes Album zu machen! Diese Live-Version von The Otherworldly Big Band Experience, unserem letzten großen Projekt, das uns während der Pandemie am Leben hielt, ist die erste von hoffentlich vielen Gelegenheiten, diesen energiegeladenen Song zu hören. Wir hoffen, dass ihr es genießen werdet. Frohe Weihnachten!“

Caravans To The Outer Worlds (Live From The Otherworldly Big Band Experience)

Seht euch das Video hier an:

Hört euch die Single hier an: https://enslaved.bfan.link/caravans-tothe-outer-worlds.ema

Das 16. Studioalbum von Enslaved, Heimdal, wird am 3. März 2023 über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Die Tracklist zu Heimdal findet ihr in unserem Release-Kalender:

Heimdal ist sowohl eine Abkehr als auch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, die vor über drei Jahrzehnten in den turbulenten Geburtswehen der norwegischen Black Metal-Szene geschmiedet wurden. Das Album ist nach Heimdal benannt, dem wohl geheimnisvollsten Wesen der nordischen Mythologie.

Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

Die norwegische Kultband Enslaved ist nach wie vor eine der originellsten und verlässlichsten Komponenten des unverwüstlichen Rückgrats unserer Szene. Sie haben den Ruf, einer der fesselndsten Live-Acts überhaupt zu sein und bieten uns immer wieder Talente von höchstem Niveau, die ihrem unverkennbaren Black/Progressive-Sound gerecht werden. Enslaved wurde 1991 von Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson gegründet und veröffentlichte im Sommer 1992 ihr erstes Demo Yggdrasill, 1993 ihr legendäres Mini-Album Hordanes Land und im Frühjahr 1994 ihr Debütalbum Vikingligr Veldi.

Enslaved sind im Jahr 2022 in Hochform – eine Band in ihrer existenzialistischsten und selbstbewusstesten Form, stolze Bergener, die die Fackel der außergewöhnlichen Musikgeschichte ihrer Heimatstadt tragen. Ihr neuestes Material zeigt Enslaved von ihrer entfesseltsten und durchdachtesten Seite – eine tödliche Kombination, die ein Potenzial entfaltet, das den Furor ihrer frühen Werke leicht wieder aufleben lässt, während sie anmutig durch ihre bisher ehrgeizigsten, eindringlichsten und musikalischsten Stücke tanzen. Ein Widerspruch? Das Leben selbst ist ein Widerspruch. Und doch leben wir alle, um zu beweisen, dass es falsch ist.

