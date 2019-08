Toxic Holocaust: neues Album, Lyric Video, Cover

Auf dem neuen Album, „Primal Future: 2019“ fegen Toxic 2.0 alles von der Platte wie am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein Statement eines Mannes der unüberhörbar die musikalischen Werte von Bands wie Discharge, Megadeth, Venom, English Dogs, Nuclear Assault, D.R.I. und G.B.H. scheinbar mit der Muttermilch aufgesogen hat und nun an die neue Generation weitergibt. Das Album erscheint digital, auf CD und Vinyl. Wer mag kann ab sofort bereits vorbestellen. Primal Future: 2019 Track Listing:

1. Chemical Warlords

2. Black Out The Code

3. New World Beyond

4. Deafened By The Roar

5. Time’s Edge

6. Primal Future

7. Iron Cage

8. Controlled By Fear

9. Aftermath

10. Cybernetic War Toxic Holocaust gehen ab 16. September bis 05. November zusammen mit GWARauf ausgedehnte Nord Amerika Tour. Neben Toxic Holocaust supporten noch Sacred Reich und Against The Grain. Die Dates findet ihr online,.