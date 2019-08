Tungsten: veröffentlichen brandneue Single ‚The Fairies Dance‘ vom kommenden Debütalbum »We Will Rise«

Die schwedischen Metaler, gegründet von(ex), präsentierten sich kürzlich der Welt und haben den Vertrag mitunterschrieben. Heute veröffentlichen sie ihre neue Singlevon ihrem kommenden Debütalbum, welches am 20. September 2019 viaerscheinen wird!In Zusammenarbeit mit Videoproduzent) entstand das Musikvideo zu!Schaut euch das Musikvideo zuhier an: https://youtu.be/haS4Kvsx6rQKauft und/oder streamt euch den Song hier: https://Tungsten.lnk.to/TheFairiesDance

Mike Andersson kommentiert: „I love the vibe and atmosphere of this song! How it combines melodic, modern metal with the classic and ancient feel through the melodies. It’s heavy and straight forward, a perfect headbanger tune if I may say so. The lyric is about a guy that ended up in a coma after a serious accident so, the lyric is his ”coma dream”. This song needs to be played LOUD on the stereo!!”

»We Will Rise« Tracklist:

01. We Will Rise

02. Misled

03. The Fairie’s Dance

04. Coming Home

05. It Ain’t Over

06. As I’m falling

07. Sweet Vendetta

08. Animals

09. Remember

10. To The Bottom

11. Impolite

12. Wish Upon A Star

Tungsten wurde 2016 von Schlagzeuger Anders Johansson (ex Hammerall) gegründet, nachdem seine Söhne Karl und Nick Johansson ihm ein paar selbstgeschriebene Songs zeigten. Anders: “I really liked the songs. My sons are of course younger than me, and the songs were modern metal, like something I could never come up with. At the same time, I could hear melodies that reminded me of Nordic folk music that made me think of the past. The overall impression was catchy heavy metal with both past and future present. I asked Karl and Nick if they wanted to join me in a band and play these songs with me, and I’m happy that they accepted”.

Mit Schlagzeug (Anders), Gitarre (Nick), Bass (Karl) und den fertig komponierten Songs heuerten Tungsten ,Mike Andersson (Cloudscape) an um den Gesang zu übernehmen. Mike hat eine mächtige Stimme und vereint verschiedene Gesangsstile – perfekt für Tungsten.

“We Will Rise”

Das Recording des Tungsten Debütalbum »We Will Rise« fand im Sommer 2018 statt. Das Schlagzeug wurde in den Heptagon Studios, die Gitarre und Bass in den Harmstudios aufgenommen. Gesang und Chor wurden später von Mike hinzugefügt. »We Will Rise« wurde von Nick Johansson produziert und gemixt.

Die Musik von Tungstens Debütalbum hat viele verschiedene Einflüsse aus den verschiedenen Hintergründen der einzelnen Bandmitglieder. Anders Johansson ist einer der besten und erfahrensten Schlagzeuger in der Metal Welt mit starken Einflüssen von Deep Pruple, Rainbow und Jazz im Allgemeinen – er spielt außerdem Kontrabass.

Das Musiktalent sprang ebenfalls auf die Söhne Karl und Nick über, die Bands wie Rammstein und Meshuggah feiern. Aus einer neuen Generation kommend, bringen sie Modernität und derzeitige Trends mit in die Musik. Mike hört gerne ein weites Spektrum an Bands – von den Bee Gees bis hin zu Meshuggah . Er liebt außerdem verschiedene Singstile zu kombinieren was sich im neuen Album »We Will Rise« niederschlägt.

Tungstens Lyrics von »We Will Rise« beschäftigen sich mit der Vergangenheit wie auch mit der Gegenwart. Einige von ihnen sind fiktiv, fantasy und erzählen über historische Kriege, Ritter und Helden während andere mehr die Realität und das alltägliche Leben mit Dramen, Herzblut und Leid in der heutigen Welt beschreiben.

Arising Empire

Arising Empire und Markus Staiger, der für den Erfolg vieler Bands verantwortlich ist, liebte das Album und der Vertrag zwischen Arising Empire und TUNGSTEN wurde im Frühjahr 2019 unterzeichnet. Das Musiklabel wird»We Will Rise« im Spätsommer 2019 veröffentlichen.

Das Artwork für »We Will Rise« und auch das Tungsten Logo wurden vom legendären Andreas Marshall kreiert, der für viele Albumcover wie zB Blind Guardian und Hammerfall verantwortlich ist. Andreas kreierte außerdem ‚Volfram‘, der Mann auf dem Albumcover, der die wegweisende Laterne und Kriegsaxt in Händen hält. Das Layout für das »We Will Rise« Album wurde von Rainer Kalwitz zusammengefügt.

Mit Videoproduzent Patric Ullaeus entstanden drei Musikvideos. Das erste zu ‚We Will Rise‘ dem Title-Track des Albums.

TUNGSTEN sind:

Mike Andersson | Gesang

Karl Johansson | Bass & Screams

Nick Johansson | Gitarre

Anders Johansson | Schlagzeug

—

