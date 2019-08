Une Misère: kündigen neues Album »Sermon« an, ab sofort vorbestellbar – veröfentlichen neues Musik Video zum Titeltrack

Die Isländische Abrissbirne Une Misère hat ihr Debütalbum »Sermon« für den 1. November 2019 über Nuclear Blast Records angekündigt.

Zu diesem Anlass veröffentlicht die Band außerdem das Musik Video zu ersten Single, dem Titeltrack. Sehr das Video von Regiesseurin Amy Haslehursthier: https://youtu.be/5Ox7sCuQftY

Hört/Streamt den Song hier: http://nblast.de/UneMisereSermonSingle

Une Misère Sänger Jón Már Ásbjörnsson dazu: „We’re extremely excited to release »Sermon« upon the world as it is the first single off our upcoming album. The song is about the inner struggle that a person can have within themself. In a sentence it’s about being ready to go to the end of the world just to destroy yourself. We hope that people are as up for it as we are.“

»Sermon« wurde von Sky van Hoff (Emigrate, Rammstein, etc) produziert und gemischt und von Svante Forsbäck gemastert. Als Engineer fungierten Marco Bayatl, Sky Van Hoffund Marco Kollenz. Das Album Artwork wurde von Niklas Sundin (Dark Tranquility) geschaffen.

Als Produkt einer modernen Zeit, sind Une Misère musikalisch schwer zu kategorisieren. Mit unglaublicher Härte beschieden, bewegt sich die Band irgendwo im Spektrum zwischen Blackened Hardcore und aggressivem Metal.

»Sermon« wird in folgenden Formaten erhältlich sein (siehe Bilder oben):

CD Jewel

Black W/ Gold Splatter Vinyl

Bestellt »Sermon« hier vor: http://nblast.de/UneMisereSermon

Oder merkt Euch das Album hier auf Spotify, Apple Music und Deezer vor: http://nblast.de/UneMiserePreSave

»Sermon« track listing:

SIN & GUILT SERMON OVERLOOKED // DISREGARDED BURDENED // SUFFERING FALLEN EYES BEATEN GRAVE FAILURES DAMAGES OFFERING SPIRAL VOICELESS

Mehr zu »Sermon«:

‚Damages‘ music video: https://youtu.be/V6gSfs8_iuE

Drum tracking at Sundlaugin Studio: https://youtu.be/-rUIq6th-M8

Guitar tracking at Sundlaugin Studio: https://youtu.be/Q2lPyWOR1l8

Une Misère live

16.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

17.08. F Colmar – Spirit In Black

24.08. IS Reykjavík – Prikport 2019

06. – 09.11. IS Reykjavík – Iceland Airwaves

19.12. IS Reykjavík – Special Release Show

* Stay tuned for more dates to be announced soon!

Une Misère are:

Jón Már Ásbjörnsson – Vocals

Finnbogi Örn Einarsson – Guitar and vocals

Fannar Már Oddsson – Guitar and vocals

Gunnar Ingi Jones – Guitar

Benjamín Bent Árnason – Drums

Þorsteinn Gunnar Friðriksson – Bass

