Twilight Force: neues Studioalbum „Dawn Of The Dragonstar“ erscheint am 16. August 2019

Hört, hört! Große Schatten lagen in letzter Zeit über den Twilight Kingdoms und ließen gar kaum Hörbares aus ihnen hervordringen, aber lediglich aus einem einfachen Grund…Zielstrebige Zwerge, eifrige Elfen, mächtige Magier und weitere Untertanen waren in den vergangenen Monaten enorm damit beschäftigt, Material für das neue Werk der schwedischen Adventure Metaller Twilight Force, Dawn Of The Dragonstar, den Nachfolger des allseits beliebten Heroes Of Mighty Magic (2016), zusammenzutragen. Die bandeigeneTwilight Forge wurde einmal mehr für dessen Aufnahmen heimgesucht. Das Album wird den treuen Knights Of Twilight’s Might dieses Mal nicht nur zehn neue Geschichten darbringen, sondern auch erstmals die Stimme des neuen Barden Allyon erklingen lassen. Er war 2018 dem Ruf der Prophezeiungen gefolgt und hatte sich dem Bündnis so angeschlossen.

Die Band lässt dazu verlauten: „Seht her! Wir sind unglaublich erfreut darüber, endlich das dritte Kapitel der Twilight Force-Saga ankündigen zu können: Dawn Of The Dragonstar. Das unfassbar zauberhafte Artwork, das wieder aus der Feder des mächtigen Kerem Beyit stammt, fängt auf brillante Art und Weise die abenteuerliche und magische Welt der Twilight Kingdoms ein; und es besteht keinerlei Zweifel daran, dass uns auch dieses Mal ein spannendes Abenteuer erwartet. Dawn Of The Dragonstar wird ab dem 16. August beim Händler eures Vertrauens zu erwerben sein. Es bedarf also nur noch ein klein wenig Geduld, verehrte Freunde! Bis dahin: Übt euren Kampfesschrei, schärft eure Schwerter und entstaubt eure Zauberspruchbücher. Wappnet euch, auf dass ihr unserem kommenden Triptychon-Abenteuer gewachsen sein mögt.“



Also bleibt wachsam und habt ein Auge auf den Horizont, wo schon bald die nächsten Nachrichten zu Dawn Of The Dragonstar zum Vorschein kommen werden.

Nachdem die Truppe die glorreichen Lieder ihrer zwei bisherigen Werke in den vergangenen Jahren mit bekannten Spielleuten wie Sabaton, Accept, Sonate Arctica oder Dragonforce in diversen Teilen der Erde vorgetragen hat, werden sich Twilight Force selbstverständlich auch dieses Mal auf die Lauer legen, um – wann auch immer sie die Chance ergreifen können – den Spielstätten in aller Welt einen Besuch abzustatten. Ein paar Gastspiele auf bekannten europäischen Festivals wurden bereits bekanntgemacht, weitere sollen in Bälde folgen…!

Twilight Force live:

12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

15. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Twilight Force is:

Allyon | Gesang

Lynd | E- und Akustikgitarren, Laute

Born | Bass

Blackwald | Keyboards, Klavier, Violine, Cembalo

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.com/twilightforce

www.instagram.com/twilight_force

www.nuclearblast.de/twilightforce

Kommentare

Kommentare