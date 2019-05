Black Stars Riders: Brandneues Video zu ihrer ersten Single „Another State Of Grace“

Black Stars Riders veröffentlichen heute ein neues Video zu ihrer neuen Single Another State Of Grace. Ein energiegeladenes Performance-Video, das auch gleichzeitig die neuen Bandmitglieder Chad Szeliga (Schlagzeug) und Christian Martucci (Lead Gitarre) vorstellt, die jetzt an der Seite von Ricky Warwick (Gitarre, Gesang), Scott Gorham (Gitarre) und Robbie Crane (Bass) spielen.

Seht euch das neue Video zu Anther State OF Grace hier an:

Sänger Ricky Warwick kommentiert: “Wir wollten ein Video, das direkt, ehrlich und kompromisslos ist, um die Kraft und die wahre Bedeutung hinter dem Song widerzuspiegeln!”

Hört euch auch die erste Single Another State Of Grace hier an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Another State Of Grace enthält, wie man es von der Band gewohnt ist, erneut eine ganze Reihe großartiger Songs. Die neuen Bandmitglieder Chad Szeliga (Schlagzeug) und Christian Martucci (Lead-Gitarre) bauen den Ruf der Band, einer der essentiellen Rock Acts dieser Zeit zu sein, weiter aus. Das Album wurde in den Sphere Studios in Burbank, Kalifornien im Februar 2017 aufgenommen und Produzent Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Uriah Heep) war bei Another State Of Grace ebenfalls für das Mixing zuständig.



Der langjährige Fan Joe Elliott, Sänger von Def Leppard kommentiert: “Ich war schon zu Thin Lizzy-Zeiten ein großer Fan; und bin es immer noch, auch nach der Umbenennung. Für mich ist das hier bis jetzt ihr bestes Werk”.

Sänger Ricky Warwick sagt: “Das ist wahrscheinlich das Album, bei dem ich im Studio am meisten Spaß bei den Aufnahmen hatte. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Jungs da reingebracht haben, sind unglaublich. Unser hymnischstes und gefühlvollstes Album bisher. Ich bin stolz und freue mich schon sehr darauf, dass die Leute Another State Of Grace hören!”



Das Album wird auf CD, Black und Picture Vinyl, als limitiertes Boxset und limitiertes hellgrünes Vinyl erhältlich sein. Die kompletten Tracklisten für alle Formate sind wie folgt:



Die vorherigen Alben All Hell Breaks Loose, The Killer Instinct und Heavy Fire haben für Black Stars Riders den Weg geebnet, als eine feste Grüße des aktuellen Rock n’ Roll betrachtet zu werden. Another State of Grace wird ebenfalls über Nuclear Blast erscheinen.

