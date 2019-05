Possessed: blasphemisches Musikvideo zu „Graven“ veröffentlicht

Vor zwei Wochen haben Possessed ihr lang erwartetes Album Revelations Of Oblivion auf die Welt losgelassen. Und heute veröffentlicht die Band ein neues Video zum Song Graven. Regie führte Scott Hansen (Willie Nelson, A Day To Remember,Motionless In White, Deicide und Prong) und im Video ist auch der Schauspieler und langjährige Freund der Band, Peter Stormare (Fargo, Constantine, The Brothers Grimm) zu sehen.

Seht euch das Video zu Graven hier an:

Jeff Becerra kommentiert, „Wir freuen uns sehr, unser neues Musikvideo für den Song Graven zu veröffentlichen. Das ist tatsächlich unser erstes Cinematisches Musikvideo. Ich möchte mich bei meinem guten Freund Peter Stormare für alles bedanken und dafür, dass er so eine große Inspiration für mich war. Und natürlich auch ein Danke an meine Band-Kollegen und Nuclear Blast.“

Diese Woche hat die Band ebenfalls die letzte Folge ihrer mehrteiligen Doku-Serie namens The Creation Of Death Metal veröffentlich. Seht euch das Video an, in dem die Band darüber spricht, ihrem ursprünglichen Sound treu zu bleiben, während sie zum ersten Mal in drei Jahrzehnten neues Songmaterial schrieben:

Bestellt Revelations Of Oblivion im Format eurer Wahl sowie brandneues Merchandise hier: www.nuclearblast.com/possessed-revelations

Seht die ersten Episoden der Possessed-Doku hier:

Part 1: The creation of „Death Metal“ & POSSESSED

Part 2: DEATH & the beginning of the death metal community

Part 3: The regional differences in the sound of death metal

Part 4: The origins of the logo & evolution of death metal

Die folgenden europäischen Tourdaten haben Possessed bereits für 2019 bestätigt:

Possessed – Devils Over Europe 2019

06.06. UK London – Underworld

07.06. NL Rotterdam – Baroeg (w/ Nordjevel)

08.06. NL Enschede – Metropool (w/ Nordjevel)

09.06. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

12.06. CH Langenthal – OldCapitol (w/ Nordjevel)

14.06. I Rome – Traffic Live Club (w/ Nordjevel)

15.06. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club (w/ Nordjevel)

16.06. E Barcelona – Boveda

17.06. E Madrid – Caracol

18.06. P Lisbon – RCA Club (w/ Nordjevel)

19.06. P Porto – Hard Club (w/ Nordjevel)

21.06. F Clisson – Hellfest

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

25.06. PL Krakow – Mystic Festival

26.06. CZ Ostrava – Barrák Music Club

28.06. N Oslo – Tons Of Rock

Possessed sind:

Jeff Becerra | Gesang

Daniel Gonzalez | Gitarren

Emilio Marquez | Schlagzeug

Robert Cardenas | Bass

Claudeous Creamer | Gitarren



Für weitere Infos besucht Possessed hier:

www.possessedofficial.com

www.facebook.com/possessedofficial

www.nuclearblast.de/possessed Für weitere Infos besuchthier:

Kommentare

Kommentare