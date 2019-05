Death Angel: sechster Album Trailer veröffentlicht

Die amerikanischen Bay Area Thrasher Death Angel werden ihr neuntes Studioalbum mit dem Titel Humanicide, am 31. Mai 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlichen. Heute präsentiert die Band den sechsten Album-Trailer. Schaut rein und erfahrt mehr über die Lyrics der neuen Platte:

Mit ihrem kommenden Album, Humanicide, haben Death Angel ihren Thron im Thrash-Metal-Universum behauptet und es wieder geschafft, diesem Stil etwas progressives zu verleihen. Auch dieses Mal besteht die Musik aus den unterschiedlichsten Elementen. Von Akustikstücken, über Gastmusiker bis hin zu erstmaligen Piano-Parts. Die zehn Songs gehen nahtlos ineinander über, wobei jeder Track einen eigenen Eindruck hinterlässt.

Der erste Single- und Titeltrack Humanicide repräsentiert triumphierend das gesamte Album.

Bestellt Euch das Album hier vor: Nuclearblast.com/deathangel-humanicide

Pre-save Humanicide über Spotify: http://nblast.de/DeathAngelPreSave

Death Angel live:

02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

03.06. PL Wroclaw – Centrum Koncertowe A2 (w/ Arch Enemy)

05.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

07.06. DK Aalborg – AR&M Nordic Festival

08.06. D Kiel – Max Nachttheater

09.06. D Bremen – Tower Musikclub

10.06. D Erfurt – From Hell

12.06. CH Martigny – Sunset Bar

13.06. I Milan – Legend Club

14.06. SLO Ljubljana – Orto Bar

15.06. D Cham – L.A.

16.06. D Mannheim – MS Connexion Complex

18.06. LUX Esch-sur-Alzette – Rockhal (w/ Anthrax, Alien Weaponry)

19.06. D Siegburg – Kubana

20.06. D Hagen – Kultopia

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

23.06. F Clisson – Hellfest

09.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

10.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

12.08. D Osnabrück – Bastard Club

13.08. CH Pratteln – Z7 (w/ Testament, Sacred Reich, Iron Reagan, Dust Bolt)

14.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

16.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

17.08. I Chiaromonte – Agglutination Metal Festival

Death Angel sind:

Rob Cavestany | Lead Gitarre/Gesang

Mark Osegueda | Geang

Ted Aguilar | E-Gitarre

Will Carroll | Schlagzeug

Damien Sisson | Bass

Mehr Infos zu Death Angel findet ihr hier:

https://www.deathangel.us/

https://www.facebook.com/deathangel/

https://www.instagram.com/deathangelofficial

https://twitter.com/deathangel

