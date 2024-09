Unantastbar: bandeigene Festivals „Wir Leben Laut“ und „Gegen Die Stille“ feiern mit Genremix von Rock bis Metal Erfolge

Wenn eine Band es schafft, neben allem, was im Bandalltag so anfällt – Studio, Tour, Promo-Termine, etc. – noch mal eben zwei erfolgreiche Festivals in Eigenverantwortung auszurichten, die jedes für sich einzigartige Erfolgsgeschichte schreiben, dann stecken da neben jeder Menge Zeit, Schweiß und Planung vor allem zwei Dinge dahinter: Leidenschaft und Freundschaft. Es ist diese Freundschaft, die den Südtiroler Rockern von Unantastbar und ihrer Crew hilft, neben dem Gegen Die Stille Festival, das die Band seit 2019 alle zwei Jahre in ihrer Heimatstadt Sterzing ausrichtet, seit 2023 auch noch das Wir Leben Laut Festival in Loburg (Sachsen-Anhalt) auf die Beine zu stellen. Und da ist eben die Leidenschaft, die sie alle antreibt, etwas Besonderes, Einzigartiges zu erschaffen, nach dem auch sie als Fans sich immer gesehnt hatten.

Da ist also das Gegen Die Stille Festival im Südtiroler Sterzing, aus der Taufe gehoben zum 15-jährigen Bandjubiläum 2019. Das Besondere: Das Festival findet in enger Zusammenarbeit mit der Tourismusgenossenschaft Sterzing im historischen Stadtzentrum und auf den Hütten des Sterzinger Hausbergs Rosskopf, quasi in Berg und Tal statt – ein Konzept, das in dieser Form einzigartig ist. Unantastbar konnten sich in diesem Jahr mit dem Heimspiel dort selbst ein Geschenk zum 20. Bandgeburtstag machen und mit Bands wie The New Roses oder Alexander Eder und unzähligen Fans ein großartiges Festival feiern.

Im Aftermovie festgehalten: Die atemberaubende Kulisse des Gegen Die Stille Festivals:

Doch damit nicht genug: Zum Release des gleichnamigen Albums 2023 mit Napalm Records veranstalteten Unantastbar im letzten Jahr erstmals das Wir Leben Laut Festival in Loburg – in Zusammenarbeit mit dem lokalen Veranstalter Christian Werner (Spirit Festival).

Die Band betont: “Unser Ziel war es immer, ein ein kleines, familiäres Rock- und Metalfestival zu etablieren, das die Musik, Nähe und Gemeinschaft über den Kommerz stellt; quasi als Geschenk an unsere Fans, die einfach Bock haben, auf einem Event spaßigen Punkrock und echte Heavy-Kultacts abzufeiern. Wir möchten grundsätzlich kein klassisches Szenefestival sein. Unsere Intention war es von Anfang an, verschiedene Bands aus z.T. auch unterschiedlichen Genres auf dem Wir Leben Laut Festival auf die Bühne zu bringen – mit dem klaren Ziel, zusammenzuführen, statt zu spalten.”

Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Im Vergleich konnten die Zuschauerzahlen 2024 glatt verdoppelt werden. Highlights waren neben dem Fassanstich zur Festivaleröffnung (mit DJ Evil Jared, Bloodhound Gang) vor allem die Sonntagsheadliner Guano Apes. Nächstes Jahr werden neben vielen anderen auch Doro Pesch, Maerzfeld, Subway To Sally, Willkuer oder Kärbholz und die Fäaschtbänkler aus der Schweiz in Loburg auftreten. Unantastbar freuen sich: “Der Vorverkauf für das Wir Leben Laut Festival 2025 läuft bereits auf Hochtouren. Wir denken, wir haben es geschafft, wieder verschiedene Bands zusammenzubringen, die so noch nicht auf einem Festival gespielt haben und die eine oder andere Band dazuzuholen, die viele noch nicht kennen. Wir freuen uns bereits auf ein unvergessliches Wochenende, ganz unter dem Motto: Wir leben groß, wir leben LAUT …”

Das Line-Up steht bereits komplett. Wozu also länger warten mit der Festivalplanung 2025?

Hier geht es zum kompletten Line-Up und den Tickets: http://www.wirlebenlaut.de

Folge Unantastbar online:

https://www.unantastbar.net/

https://www.instagram.com/unantastbar_official/

https://www.facebook.com/unantastbar