Upon Stone: unterzeichnen Vertrag bei Century Media Records

Century Media Records ist stolz, das Signing der Melodic-Death-Metaller Upon Stone aus San Fernando Valley, Kalifornien, bekannt zu geben.

Die Band liefert eine einzigartige, ungefilterte Energie und verbindet sie mit einer Leidenschaft für die frühesten und rohesten Melodeath-Einflüsse wie At The Gates, In Flames und Dissection.

Upon Stone, bestehend aus Bassist/Sänger Xavier Wahlberg, Schlagzeuger Wyatt Bentley und den Gitarristen Ronny Lee Marks und Gage Goss, wurde während der Pandemie-Tage geschmiedet, in denen die Band ihre erste Veröffentlichung, eine Vier-Song-EP, Where Wild Sorrows Grow, aufnahm, die Ende 2021 auf dem Creator Destructor-Label veröffentlicht wurde. Die Band gab ihr Livedebüt im Januar 2022 als Support der japanischen Band Kruelty und hat seitdem die Bühnen mit Bands wie Unearth, Gatecreeper und 200 Stab Wounds geteilt, sowie eine US-Tour mit den Labelmates Vomit Forth und einen Auftritt beim von Knocked Loose kuratierten LDB Fest in Louisville, KY.

Upon Stone kommentieren: „Wir sind überglücklich, unser Signing bei Century Media bekannt zu geben. Das Engagement des Labels, Musik von wichtigen neuen Künstlern zu veröffentlichen, gepaart mit ihrem unbestreitbaren Vermächtnis als globaler Goldstandard für alle Facetten des extremen Metals, macht diese Partnerschaft für uns unglaublich spannend. Von Unanimated über Insomnium bis hin zu Dark Tranquillity – Century Media ist die offensichtliche Heimat für Melodic Death Metal im Jahr 2023, und wir fühlen uns geehrt, ein Teil davon zu sein.“

„Upon Stone zeichnen sich dadurch aus, dass sie Einflüsse aus der frühen skandinavischen Szene mit einer Authentizität und Intensität wiederbeleben, die nicht zu leugnen ist“, sagt Mike Gitter, VP of A&R bei Century Media. „Sie bringen einige der wichtigsten Einflüsse des modernen Metals zurück. Es ist ein Sound, der tief in der Geschichte des Labels verwurzelt ist und den Upon Stone wieder zum Leben erwecken“.

Onyx Through The Heart ist die erste Salve von Upon Stone über ihr neues Label Home. Produziert und abgemischt von Taylor Young (Drain, Suicide Silence) ist es ein unerbittlicher Amoklauf, der an Klassiker wie At The Gates‘ Slaughter Of The Soul erinnert. Der Song und das dazugehörige Video erinnern an die Klassiker der frühen 90er-Jahre, denen Upon Stone neues Feuer einhauchen. „Onyx Through The Heart zapft die der nächtlichen Welt innewohnende Erhabenheit und das Chaos an„, so Upon Stone. „Etwas Uraltes und Wildes erwacht tief im menschlichen Geist, wenn man in völliger Einsamkeit von der Dunkelheit der Natur umgeben ist. Dieser Track versucht, diese Verbindung zu stärken. To the Night Without Return!“.

Upon Stone Line-Up:

Xavier – Gesang und Bass

Gage – Gitarren

Ronny – Gitarre

Wyatt – Schlagzeug