Verlosung: einmal 2 Tickets für das Wolfweez Open Air 2025 vom 04.07.2025 bis 05.07.2025 in Irslingen

Time For Metal und der Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. gratulieren Miriam aus Ratshausen zu 2 Tickets für das Wolfweez Open Air 2025 vom 04.07.2025 bis 05.07.2025 in Dietingen.

Das Wolfweez Open Air findet am 04.07. und 05.07.2025 in Irslingen bei Rottweil statt. Inmitten der Natur zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb wird das Metal-Festival seit 2015 veranstaltet und hat sich längst vom Geheimtipp zum Highlight für Fans härterer Klänge entwickelt. Das Event bietet eine familiäre Atmosphäre, kurze Wege und ein einzigartiges Ambiente. Die Besucherzahl ist auf 2000 begrenzt, um ein intensives Festivalerlebnis zu ermöglichen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Metal-Nachwuchs: Zwei Opener-Slots werden durch einen lokalen Bandcontest vergeben.

Auch 2025 stehen hochkarätige Acts auf der Bühne. Mit Clawfinger, Unleash The Archers und Bloodbound kommen bekannte Namen der Metal-Szene nach Irslingen. Die schwedischen Nu-Metal-Pioniere Clawfinger bringen ihre energiegeladenen Songs, während Unleash The Archers aus Kanada mit powervollen Hymnen begeistern. Bloodbound liefern melodischen Power Metal und haben ihr neues Album im Gepäck. Zusätzlich wurde ein Special-Act in Form von Born From Pain verpflichtet, wodurch erstmals zwölf statt elf Bands auftreten.

Neben diesen Headlinern sorgen weitere talentierte Bands wie Frozen Crown, Kryn, All For Metal und The Prophecy 23 für ein abwechslungsreiches Line-Up. Metal-Fans können sich auf ein Festival voller Leidenschaft, harter Riffs und einzigartiger Live-Performances freuen.