Vreid und Sólstafir: kündigen „Across“ an – ein cineastisches Konzerterlebnis

Die isländischen Rock’n’Roller Sólstafir und die norwegische Sognametal-Brigade Vreid haben sich für ein einzigartiges und spektakuläres Ereignis zusammengetan! Am 15. Oktober werden die beiden legendären Künstler einen gemeinsamen Konzert-Stream veröffentlichen, der die Zuschauer direkt aus ihrem Wohnzimmer auf die atemberaubenden Berggipfel der jeweiligen Heimatländer der Bands entführt. Der Auftritt ist kostenlos, aber großzügige Fans können nach Belieben über VIPS und PayPal spenden. Der Stream wird live um 3:00 P.M. EST // 19:00 GMT // 21:00 CET über den Season of Mist YouTube Channel ausgestrahlt und Mitglieder beider Bands werden im Chat dabei sein!

Das Projekt Across ist eine cineastische Erfahrung, die zwei einzigartige Künstler zusammenbringt, um ihre kulturellen Identitäten zu teilen und eine Brücke zwischen den beiden Fjorden zu schlagen. Spektakuläre Ausblicke auf den Berg Storehogen in Vreids Heimatstadt Sogndal, Norwegen, und auf Hellisheiði in Sólstafirs Heimat Island bilden die majestätische Kulisse für dieses einzigartige, 90-minütige digitale Streaming-Event. Der unverwechselbare Sound jeder Band erklingt in der höhlenartigen Weite und schafft einen symbiotischen musikalischen Dialog, der auf der ganzen Welt zu hören ist.

Aðalbjörn Tryggvason von Sólstafir kommentiert:

„Live-Musik im seitlichen Regen auf moosbewachsener Lava zu spielen. Sie wollten etwas Isländisches. Isländischer geht’s nicht mehr.“

Vreid-Songwriter und Bassist Jarle Kvåle fügt hinzu: „Die Geschichten von Sólstafir und Vreid sind zwei parallele Geschichten des Nordens. In dieser seltsamen Welt haben sich unsere Wege schon mehrmals gekreuzt, und dieses Mal haben sie sich zu etwas Neuem zusammengefügt. Dies ist das dritte Streaming-Event von Vreid, und in vielerlei Hinsicht ist es das Ende einer Trilogie für uns. Diesmal haben wir die Sendung an einem für uns ganz besonderen Ort aufgezeichnet, dem wohl monumentalsten und ikonischsten Ort unserer geliebten Heimatregion Sogn. Begleitet uns, wenn wir „in die Berge“ gehen.

Vreid gehen im Oktober/November 2021 auf Norwegen-Tournee mit den Special Guests Djerv und The New Death Cult. Sólstafir haben bereits eine ausgedehnte europäische Co-Headliner-Tour mit Katatonia für Anfang 2022 angekündigt.

Vreid

w/ Djerv and The New Death Cult



22 Okt 21 Trondheim (NO) Byscenen

23 Okt 21 Oslo (NO) Parkteateret

29 Okt 21 Karmøy (NO) Arctic

30 Okt 21 Kristiansand (NO) Kick

05 Nov 21 Sogndal (NO) Meieriet

06 Nov 21 Hamar (NO) Gregers

07 Nov 21 Bodø (NO) Sinus

Sólstafir

w/ Katatonia



21 Jan 22 Tullikamari (FI) Tampere

22 Jan 22 Kulttuuritalo (FI) Helsinki

23 Jan 22 Helitehas (EE ) Tallinn

25 Jan 22 Stodola (PL) Warchau

26 Jan 22 Huxleys (DE) Berlin

27 Jan 22 Longhorn (DE) Stuttgart

28 Jan 22 Batschkapp (DE) Frankfurt

29 Jan 22 Roxy (CZ) Prag

30 Jan 22 Arena (AT) Vienna

01 Feb 22 Akvarium Klub (HU) Budapest

02 Feb 22 Backstage Werk (DE) München

03 Feb 22 Komplex 457 (CH) Zürich

04 Feb 22 Live Club (IT) Mailand

05 Feb 22 Ninkasi Kao (FR) Lyon

07 Feb 22 Kapital (ES) Madrid

08 Feb 22 Apolo (ES) Barcelona

09 Feb 22 Metronum (FR) Toulouse

11 Feb 22 O2 Forum Kentish Town (UK) London

12 Feb 22 O2 Ritz (UK) Manchester

13 Feb 22 SWX (UK) Bristol

14 Feb 22 Garage (UK) Glasgow

15 Feb 22 KK’s Steelmill (UK) Wolverhampton

17 Feb 22 Rockhal (LU) Luxembourg

18 Feb 22 Patronaat (NL) Haarlem

19 Feb 22 Essigfabrik (DE) Köln

20 Feb 22 Trianon (FR) Paris

22 Feb 22 Trix (BE) Antwerpen

23 Feb 22 Gruenspan (DE) Hamburg

24 Feb 22 Amager bio (DK) Kopenhagen

25 Feb 22 Rockefeller (NO) Oslo

26 Feb 22 Fållan (SE) Stockholm