Warmduscher, bestehend aus Mitgliedern der Fat White Family, Paranoid London, Insecure Men und Childhood, kommen, trotz des deutschen Bandnamens, aus dem Süden Londons. Ihr zweites Album „Whale City“ ist ein wahnwitziges Rock’n’Roll-Konzeptalbum über das Leben außerhalb der Komfortzone in einer fiktiven Stadt. Das Album erscheint am 01. Juni 2018 auf The Leaf Label.

Heute präsentiert die Band mit „1000 Whispers“ einen neuen Song aus dem Album samit neuem Video, das Donnerstag Abend bei The Line of Best Fit exklusive Videopremiere feierte. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Warmduscher – 1000 Whispers (Video) :

Am 17. Juni 2018 spielen Warmduscher eine exklusive Deutschland-Show auf dem Maifeld Derby Festival in Mannheim. Weitere Termine sind bereits in Planung.

Das zweite Warmduscher Album „Whale City“ ist eine „überbordende Rock-Oper, die einen – wenn man sie nicht gut angeschnallt genießt – in die unentdeckten Weiten des Weltraums schleudert“, sagt der Band-Chronist Dr. Alan Goldfarb. Und er hat Recht. Die Charaktere, die „Whale City“ bewohnen, sind, wie der Albumtitel schon vermuten lässt, größer und beeindruckender als herkömmliche Meeresbewohner. Whale City hat einen riesigen Cast: Pretty Lilly, Whale Jimmy, Uncle Sleepover, Ice Cream Keith, Disco Minny, und und und. Es sind die Menschen, die du nachts in der Bar triffst, in der einen Hand eine Flasche, in der anderen ein paar Scheine. Die Frau mit dem roten Lippenstift und dem betörenden Lächeln. Der Typ, der Ärger sucht.. Berauscht, berauschend. „Whale City ist der Spielplatz für alle, die sich aus ihrer Komfortzone herausgetraut haben“ sagt Clams Barker. Also worauf wartest du noch?

Kommentare

Kommentare