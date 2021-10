Wax Mekanix: Lyric Video von „Head“ aus dem Split „Blunt“ mit Troll Teeth veröffentlicht

Der amerikanische Rock-Singer-Songwriter Wax Mekanix hat ein Lyric-Video zu einem der Songs der Split-EP Blunt veröffentlicht, die am 22. Oktober zusammen mit den Alternative-Hardrockers Troll Teeth über Electric Talon Records veröffentlicht wird.

Seht euch das Video zu Head auf dem YouTube-Kanal von Electric Talon Records an!

Wax Mekanix lädt wieder einmal provokant zum Nachdenken ein. Diesmal für sich selbst. Seit Jahren warnen Geheimdienstler auf der ganzen Welt vor den Gefahren des digitalen Zeitalters. Unregulierte soziale Medien, Trollfarmen, Identitätsdiebstahl, Desinformation, Fake News! Wax stellt einfache Fragen und erinnert jeden, der ihm zuhört, trotzig daran, dass wir auf die Zeichen um uns herum achten müssen, weil sie uns den Schlüssel zum Verständnis geben, was vor sich geht.

Die Soundattacke von Wax Mekanix folgt seinen musikalischen Haupteinflüssen, die bis in die Anfänge des Rock ’n Roll zurückreichen. Bo Diddley, Buddy Holly, Bob Dylan, Lou Reed, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Ottmar Liebert, bis hin zu den coolen Funky-Groove-Band Crobot.

Während du dir ansiehst und darüber nachdenkst, was dieser großartige Künstler zu sagen hat, vergiss nicht, dein Exemplar von Blunt auf der Bandcamp-Seite von Electric Talon Records vorzubestellen! https://bit.ly/3leXBT7

Tracklist zu Blunt:

1. Head (Wax Mekanix)

2. Manchester Strawberry Blonde (Wax Mekanix)

3. Freak Boutique (Wax Mekanix)

4. The Pigs Are On Parade Today (Troll Teeth)

5. Barbs On A Wire (Troll Teeth)

Wax Mekanix online:

Facebook

Instagram

Troll Teeth online:

Facebook

Instagram