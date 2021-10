Vardis: veröffentlichen neue digitale Single und Lyric-Video

Die NWoBHM Veteranen Vardis haben eine neue Digital Single und ein dazugehöriges Lyric-Video zum Song Out Of The Way (live) aus dem kommenden Livealbum 100M.P.H.@100CLUB veröffentlicht.

Das Lyric Video ist hier zu sehen:

100M.P.H.@100CLUB erscheint am 26. November 2021 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> 2 CD DigiPak

=> 2LP Gatefold, 140 g, schwarzes Vinyl, bedruckte Innentaschen, 1 Bonustrack

=> Exklusive CD/LP Bundles mit Shirt nur im Steamhammer Shop

