Måneskin: veröffentlichen mit „Mammamia“ ihre nächste Single

Nach ihren weltweit erfolgreichen Sommerhits I Wanna Be Your Slave und Beggin (beide monatelang in den Top 10 weltweiter Charts vertreten) meldet sich Italiens extravagante und energiegeladene Rockband Måneskin nun eindrucksvoll mit ihrer neuen Single Mammamia zurück. Produziert in Zusammenarbeit mit Fabrizio Ferraguzzo wurde der Song, wie auch bereits die Vorgänger, live im Studio aufgenommen, um den Sound möglichst rough und unverfälscht zu halten. Obwohl es sich um einen klassischen Rocksong handelt, finden sich in dem mit einem starken Bass-Riff und einem rhythmischen Beat beginnenden Track auch Tanz- und Club-Vibes wieder. Der mit einem Augenzwinkern zu verstehende Text handelt davon, wie die Leute dein Verhalten wahrnehmen, während deine Absichten und Gedanken in Wirklichkeit ganz anders sind. In diesem Song zeigt sich die Band zum ersten Mal von ihrer ironischen Seite.

Måneskin (dänisch für „Mondlicht“) ist eine italienische Rockband, bestehend aus Sänger Damiano David, Bassistin Victoria de Angelis, Gitarrist Thomas Raggi und Schlagzeuger Ethan Torchio. Die junge vierköpfige Band hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten globalen Phänomen entwickelt. Mit ihren letzten drei Songs Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave und Beggin waren Måneskin in den vergangenen Monaten einer der weltweit meistgestreamten Künstler. Nicht nur die Zahlen sind mehr als beeindruckend (3 Milliarden+ Streams), darüber hinaus haben sie es auch geschafft, sich mehr als zwei Monate lang mit zwei Songs gleichzeitig in den Top 10 weltweiter Charts zu platzieren – so zum Beispiel in den britischen TOP 10.

Der Song Beggin hat es in sagenhaften 63 Ländern in die Top 10 der Charts geschafft, I Wanna Be Your Slave in 35. Zudem haben sie bis dato 24 Platin- und 16 Gold-Awards rund um den Globus einsammeln können. Als eines der Highlights der unglaublichen Erfolgsgeschichte gilt sicherlich der Platz 1 im Alternative Radio in den Vereinigten Staaten. Dies war gleichzeitig auch der schnellste Aufstieg einer neuen Band in dem Format des US-Alternative Airplay in 24 Jahren.

Dass Måneskin DIE Band der Stunde ist, zeigt zweifelsohne die Tatsache, dass die erst kürzlich angekündigte Europatournee Loud Kids innerhalb von zwei Stunden restlos ausverkauft war!

Mit Leichtigkeit und Gelassenheit gelingt ihnen der Spagat zwischen vielen Welten – für viele andere Künstler eine große Herausforderung und schwieriger Balanceakt. Mit ihrem extravaganten, authentischen Stil, dem unerschütterlichen Bestreben, sich selbst treu zu bleiben und ihre integrative Botschaft der absoluten Freiheit in die Welt zu tragen, sind sie zweifelsohne zu einer weltweiten Musiksensation geworden.