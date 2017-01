And Then She Came: Erste Live-DVD von Ji-In Cho & CO

And Then She Came: Erste Live-DVD von Ji-In Cho & CO

Langeweile kommt im Hause AND THEN SHE CAME offenbar nicht auf: Hatte die Band um Fronterin Ji-In Cho erst im Juni ihr Debütalbum veröffentlicht, gibt es jetzt bereits Nachschlag in Form der ersten Live-DVD des Vierers.

Aufgenommen wurde das Werk bei einem Konzert am 30. September 2016 im Alten Schlachthof zu Aachen.

Natürlich ist es eher ungewöhnlich, nach so kurzer Bandgeschichte gleich eine Live-DVD aufzunehmen. Dafür gab es laut ATSC-Drummer Kusch abgesehen vom Spaßfaktor zwei Beweggründe:

„Einerseits wollen wir dokumentieren, was bei uns so alles auf der Bühne passiert, damit immer mehr Menschen sich guten Gewissens zu einer ATSC-Show aufmachen. Mindestens ebenso wichtig ist es für uns, dass sich jeder unserer Anhänger – ganz gleich wo – ein Konzert von uns ansehen kann, auch wenn es nur „live on tape“ ist.“

Mit von der packenden Partie ist auch Evanescence-Gitarristin Jen Majura, deren Gastauftritt zu den Highlights dieses Zeitzeugnisses zählt.

Den Trailer zur ATSC-Live DVD gibt es hier zu sehen:

https://youtu.be/nXcz4w5BxFA

Die Live-DVD sowie das beim selben Konzert entstandene Livealbum sind ab sofort erhältlich bei Amazon:

http://amzn.to/2hnWLzr

und bei audiobuy:

https://goo.gl/9NZRFn

Quelle: www.pirate-smile.de

Kommentare

Kommentare