In diesem Jahr setzt Bonn’s größtes Open Air ganz auf seinen musikalischen Namensgeber. R o c k in allen seinen Facetten: von Punk bis Indie, von Hardrock über modern Blues bis Metal und Core werden d a s Thema des sympathischen Festivals am Rhein sein. In den letzten beiden Jahren als Shootingstar unter den neuen Festivals gefeiert, hat sich das Event inzwischen zum Pflicht-Termin für Open Air Jünger nicht nur in NRW entwickelt.

Am Samstag, dem 4.März veröffentlicht das Festival nun weitere attraktive Acts seines diesjährigen Line Ups. Bereits bekannt ist, dass in Deutschlands vielleicht schönster Location, dem Freizeitpark Rheinaue mitten im Herz der Stadt Bonn, auf Bitburger MainStage, Rock’n‘HeavyStage und Talentstage 30 nationale und internationale Acts erwartet werden. IN EXTREMO, CALLEJON, BLUES PILLS, HEISSKALT, MASSENDEFEKT, KYLE GASS BAND, APRON, SCHERF & BAND und CAPITANO gehören zu den bereits veröffentlichten Künstlern.

Jetzt nach den „tollen Tagen“, verrät das ROCKAUE Team außerdem folgende spektakuläre Bands:

SKINNY LISTER (UK) www.skinnylister.com

ANY GIVEN DAY (D) www.anygivenday.eu

RADIO HAVANNA (D) www.radiohavanna.de

THE PICTUREBOOKS (D) www.thepicturebooks.com

VOLA (DK) www.volaband.com

DINOSAUR PILE-UP (UK) www.dinosaurpileup.com

ATOA (D) – www.facebook.com/atoaofficial

– www.facebook.com/atoaofficial NEUFUNDLAND (Köln) – www.facebook.com/neufundlandmusik

– www.facebook.com/neufundlandmusik STEORRAH (Bonn/Köln) – www.steorrah.com

– www.steorrah.com ATLIN (Bonn) – www.facebook.com/atlinofficial

– www.facebook.com/atlinofficial LOUDER THAN WOLVES (Bonn) www.facebook.com/louderthanwolves

Einen weiteren noch geheimen und besonders spektakulären Co- Headliner der Mainstage heben sich die Veranstalter noch als Überraschung bis zum 22. März auf. Keine Überraschung ist der weiterhin konkurrenzlos kleine Preis für ganze 12 Stunden Live Musik: ab 24,90 € zzgl. Geb. kosten ROCKAUE Karten an allen öffentlichen VVK- Stellen und unter www.bonnticket.de. Die begehrten VIP Tickets werden ebenfalls bald wieder angeboten.

Infos auf www.rockaue.com

