Eine der angesagtesten griechischen Bands kommt nach Berlin! 1000MODS werden im Rahmen ihrer Europatour nur ein Deutschlandkonzert geben und am Dienstag, 24. April, im Festsaal Kreuzberg spielen.

Facebook-Event

Die 1000MODs sind eine Psychedelic/Heavy-Rock-Band aus der griechischen Stadt Chiliomodi. Die Truppe sieht ihre musikalischen Einflüsse unter anderem bei Bands wie Black Sabbath, Kyuss, Acrimony, Colour Haze und MC5. Einen großen Einfluss haben vor allem Colour Haze und Kyuss. Dies wird am basslastigen Fuzz-Sound deutlich, welcher besonders bis einschließlich der EP Valley Of Sand vorhanden ist. Weitere stilistische Ähnlichkeiten sind die in diversen Liedern vorkommenden langsamen, psychedelischen Songstrukturen, welche bisweilen in Jamsession-artige Passagen übergehen. Beispiele sind dafür die Lieder Liquid Sleep, Desert Side Of Your Mind oder Valley of Sand.

Discografie:

Blank Reality (2007 self-released) – EP, CD

Liquid Sleep (2009 Sui sound /CTS) – EP, 7’’

1000mods Vs Wight (2010 FAT & HOLY) – Split Tape

Super Van Vacation (2011 Kozmik Artifactz / CTS) – 2LP, CD

Valley Of Sand (2012 The Lab recs ) – EP, 12’’

Vultures (2014 The Lab recs) – LP, CD

Repeated Exposure to… (2016 Ouga Booga & the Mighty Oug) – LP, CD

Kommentare

Kommentare