11. Bremer Metal Festival: am 05.11. + 06.11.2021 mit den Headlinern Dark Zodiak und Tarchon Fist aus Italien

Am 05.11. und am 06.11.2021 veranstaltet das Local Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Meisenfrei Blues Club zum elften Mal das Bremer Metal Festival im Meisenfrei Blues Club, Hankenstr. 18, 28195 Bremen.

Sowohl am Freitag, 05.11.2021 als auch am Samstag, 06.11.2021 heizen Euch auf dem 11. Bremer Metal Festival jeweils sechs hochkarätige Metal-Bands live mächtig ein! Headliner am Freitag ist die female-fronted Death / Thrash Metal Band Dark Zodiak aus Egginen (Baden-Württemberg). Headliner am Samstag sind die 80er Heavy Metal-Show-Granaten Tarchon Fist aus Italien, die bereits 2017 live auf dem Bremer Metal Festival und 2018 auf dem Wacken Open Air für Begeisterung sorgten.

Einlass ist an beiden Tagen um 17 Uhr, Beginn ist an beiden Tagen um 18 Uhr.