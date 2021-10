Bad Wolves: geben Fans ab heute täglich einen neuen Vorgeschmack und Hörprobe des kommenden Albums „Dear Monsters“

Um den Countdown der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Dear Monsters am 29. Oktober einzuleiten, haben Bad Wolves heute eine interaktive Online-Kampagne gestartet, die den Fans einen exklusiven Vorgeschmack auf ihre neue Musik bietet. Auf ihrer Homepage (hier) werden den Fans jeden Tag eine Reihe von Grafiken gezeigt, die vom neuen Album inspiriert sind. Um einen neuen Song zu hören, müssen sie das Bild eines Wolfes auf dem Bildschirm innerhalb der Grafik finden. Jeden Tag wird ein neuer Song zu finden sein, bis das Album am 29. Oktober dann vollständig veröffentlicht wird.

Letzten Monat wurde Dear Monsters mit der Veröffentlichung der ersten Vorab-Single Lifeline angekündigt, die auch als offizielle Vorstellung des neuen Leadsängers DL diente. Die Stimme des neuen Frontmannes wurde bei der Veröffentlichung von Loudwire hoch gelobt:

„DL’s Vocals tragen dazu bei, dem Song eine erhabene und antreibende Qualität zu verleihen.“

Der Song befindet sich derzeit in den Top 10 der U.S. Active Rock Radio Charts. Die Band wächst derweil global mit beeindruckenden 1,5 Mrd. Streams immer weiter und hat seit der Veröffentlichung im letzten Monat über 5 Mio. Streams auf allen Plattformen für Lifeline generiert. Anfang des Monats veröffentlichten Bad Wolves außerdem ein Lyric-Video zum Album-Track House Of Cards. Der Song stellt die Wurzeln der Band im Metal in den Vordergrund, mit der sie seit ihrem Debüt Millionen von Fans für sich gewinnen konnten. Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Zur Tracklist geht es hier:

