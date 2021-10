Amigo The Devil: Folk-Sänger aus Miami gibt Termine für seine Tour im März 2022 bekannt

Frankfurt, 18. Oktober 2021 – Nachdem der nordamerikanische Folk-Sänger sein für 2018 geplantes Deutschland-Debüt absagen musste, kommt Amigo The Devil nun im März 2022 mit seinem aktuellen Album Born Against (Liars Club Records) hierzulande auf Tour.

Ab Mittwoch, dem 20. Oktober 2021 – 09.00 Uhr, bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Online Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 22. Oktober 2021. Weitere Infos zum Vorverkauf gibt es hier: https://wizpro.com/amigo-the-devil/

Amigo The Devil Europe 2022

Fr. 04.03.2022 Köln- Artheater

Sa. 05.03.2022 Hamburg – Nochtspeicher

Do. 10.03.2022 Berlin- Badehaus

Di. 22.03.2022 München – Feierwerk – Hansa 39

Präsentiert von: Classic Rock

Danny Kiranos aka Amigo The Devil überwindet die Grenzen von traditionellem Folk, Americana und Country. Sein morbides und dennoch romantisches Songwriting spricht eine große Fangemeinde an, die ihn fast kultisch verehrt. Nach seinem von Grammy-Gewinner Ross Robinson produzierten Debüt Everything Is Fine (2018) – für den Austin Chronicle eines der besten Alben des Jahres – steht nun der Nachfolger Born Against an, der mit Produzent Beau Bedford (The Texas Gentlemen) im Modern Electric-Studio in Dallas entstand und am 16. April 2021 veröffentlicht wurde.

Auf dem neuen Album hat sich Amigo The Devil als vielseitiger Künstler mit einer kaleidoskopischen Vision etabliert. Das neue Album folgt auf Kiranos beliebtes Debüt Everything Is Fine aus dem Jahr 2018, ein Album voller Gewalt, Chaos und Verzweiflung – und eines, das seine seit langem bestehende Kultanhängerschaft vergrößert hat. Kiranos neue Sammlung von Songs zeigt, dass er stilistisch mehr als ein One-Trick-Pony ist, da er die kreativen Kanäle öffnet und tief in thematische und musikalische Einflüsse wie Tom Waits, Leonard Cohen und Fiona Apple eintaucht.

„Jede neue Platte ist eine Gelegenheit, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie viel sich in deinem Leben und in der Welt um dich herum verändert hat“, sagt Kiranos. „Es ist eine neue Gelegenheit, sowohl neue als auch alte Einflüsse einzubringen. Ich wollte wirklich in Ideen eintauchen, die ich entweder vermieden oder ignoriert hatte, und herausfinden, wie ich sie mit der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, in Einklang bringen kann. Einflüsse, die bei unseren älteren Aufnahmen vielleicht beiseitegelegt wurden.“

Wie bei jedem Künstler, der mit einem bestimmten Sound oder einem bestimmten Album großen Erfolg hat, kann sich der Wechsel zu etwas Neuem als entmutigend erweisen. Aber es ist ein Schritt, von dem Kiranos glaubt, dass er ihn als Künstler machen muss.

„Ich hoffe, dass sich mit diesem Album die lyrischen Erwartungen verschieben und die Leute mich nicht mehr als „den Todestypen“ und „den Serienmördertypen“ betrachten, sondern andere Wege und Möglichkeiten sehen können. Ich hoffe, dass es das Projekt Amigo The Devil öffnet, so dass die Leute verstehen, dass es kein spezifisches, soundbasiertes Projekt ist, und dass wir in verschiedene Richtungen gehen können, und dass das in Ordnung ist.“

Die künstlerische Stärke von Born Against lässt uns wissen, dass Kiranos neue Richtung mehr als „okay“ ist. Es ist ein wichtiger Meilenstein für eine kreative Seele, deren Arbeit sich nur noch weiterentwickeln und wachsen wird.

Amigo The Devil online:

https://www.facebook.com/amigothedevil