The Georgia Thunderbolts: Debütalbum „Can We Get A Witness“ ist seit dem 15.10.2021 veröffentlicht

Nach einem turbulenten Jahr, in dem sie durch die USA tourten und von so unterschiedlichen Medien wie Rolling Stone, American Songwriter, Loudwire und Wide Open Country hochgelobt wurden, haben The Georgia Thunderbolts nun endlich ihr Debütalbum Can We Get A Witness veröffentlicht, das am vergangenen Freitag über Mascot Records/Mascot Label Group erschienen ist.

„Wir haben eine Menge Herzblut in dieses Album gesteckt“, so die Band. „Es geht uns darum, eine rohe Rock’n’Roll-Platte zu veröffentlichen, mit der sich jeder auf der Welt identifizieren kann. Wir hoffen, dass es jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.“

Mit einer feurigen Interpretation des Allman Brothers Klassikers Midnight Rider kündigt die Band nun ihr Debütalbum an. Der Song war fester Bestandteil der Tour, die sie gerade mit Black Stone Cherry durch die USA führte.

Album Stream: https://smarturl.it/TheGAThunderbolts

The Georgia Thunderbolts – Line-Up:



Riley Couzzourt – Gitarre

Zach Everett – Bass, Harmonie-Gesang, Keybords

TJ Lyle – Gesang

Bristol Perry – Schlagzeug

Logan Tolbert – Gitarre

